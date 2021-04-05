"Боруссия" проиграла возможно ключевую дуэль в борьбе за последнюю путёвку в Лигу Чемпионов.

В случае победы Дортмунд мог вплотную приблизиться к четвёртому "Айнтрахту", но вместо этого команда Терзича пустила конкурента в отрыв. Холанд промолчал, зато в полном порядке был форвард Франкфурта Андре Силва, забивший победный мяч и обогнавший Эрлинга по голам в Бундеслиге.

Бундеслига, 27-й тур

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" Дортмунд – "Айнтрахт" 1:2

Голы: Хуммельс (44) – Шульц (11, автогол), Силва (87)

"Боруссия": Хитц – Шульц (Реньер, 80), Хуммельс, Аканджи, Джан – Дилейни, Беллингем (Дауд, 56) – Геррейру, Ройс (Рейна, 80), Азар (Кнауфф, 63) – Холанд

"Айнтрахт": Трапп – Ндика, Ильзанкер, Тута – Костич, Роде (Баркок, 86), Соу, Дурм (Ченлдер, 74) – Юнес – Андре Силва (Цубер, 89), Йович