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Утраченные надежды Дортмунда. Боруссия – Айнтрахт 1:2. Обзор матча

Германия
(1 голосов)

"Орлы" закрепились в зоне ЛЧ

Утраченные надежды Дортмунда. Боруссия – Айнтрахт 1:2. Обзор матча

Фото: Getty Images/Автор – неизвестен

Новина українською

"Боруссия" проиграла возможно ключевую дуэль в борьбе за последнюю путёвку в Лигу Чемпионов.

В случае победы Дортмунд мог вплотную приблизиться к четвёртому "Айнтрахту", но вместо этого команда Терзича пустила конкурента в отрыв. Холанд промолчал, зато в полном порядке был форвард Франкфурта Андре Силва, забивший победный мяч и обогнавший Эрлинга по голам в Бундеслиге.

Бундеслига, 27-й тур

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" Дортмунд – "Айнтрахт" 1:2

Голы: Хуммельс (44) – Шульц (11, автогол), Силва (87)

"Боруссия": Хитц – Шульц (Реньер, 80), Хуммельс, Аканджи, Джан – Дилейни, Беллингем (Дауд, 56) – Геррейру, Ройс (Рейна, 80), Азар (Кнауфф, 63) – Холанд

"Айнтрахт": Трапп – Ндика, Ильзанкер, Тута – Костич, Роде (Баркок, 86), Соу, Дурм (Ченлдер, 74) – Юнес – Андре Силва (Цубер, 89), Йович

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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