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Утраченные надежды Дортмунда. Боруссия – Айнтрахт 1:2. Обзор матча
"Орлы" закрепились в зоне ЛЧ
Фото: Getty Images/Автор – неизвестен
"Боруссия" проиграла возможно ключевую дуэль в борьбе за последнюю путёвку в Лигу Чемпионов.
В случае победы Дортмунд мог вплотную приблизиться к четвёртому "Айнтрахту", но вместо этого команда Терзича пустила конкурента в отрыв. Холанд промолчал, зато в полном порядке был форвард Франкфурта Андре Силва, забивший победный мяч и обогнавший Эрлинга по голам в Бундеслиге.
Бундеслига, 27-й тур
Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"
"Боруссия" Дортмунд – "Айнтрахт" 1:2
Голы: Хуммельс (44) – Шульц (11, автогол), Силва (87)
"Боруссия": Хитц – Шульц (Реньер, 80), Хуммельс, Аканджи, Джан – Дилейни, Беллингем (Дауд, 56) – Геррейру, Ройс (Рейна, 80), Азар (Кнауфф, 63) – Холанд
"Айнтрахт": Трапп – Ндика, Ильзанкер, Тута – Костич, Роде (Баркок, 86), Соу, Дурм (Ченлдер, 74) – Юнес – Андре Силва (Цубер, 89), Йович
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