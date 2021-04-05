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У Боруссии Д сообщили, кого из игроков готовы отпускать

Германия
(1 голосов)

Альтернативного плана нет

У Боруссии Д сообщили, кого из игроков готовы отпускать

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Председатель совета директоров дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке высказался о будущем форварда Эрлинга Холанда и хавбека Джейдон Санчо.

Мы обсудим все с Эрлингом, его отцом [Альф-Инге Холанд] и агентом Мино Райолой. Мы хотим, чтобы Холанд остался у нас и продолжил забивать за "Боруссию" в следующем сезоне. Альтернативного плана нет.

[Джейдон] Санчо был с нами гораздо дольше, чем Холанд. С ним тоже нужно будет пообщаться. Если будет исключительное предложение, мы, как всегда, обсудим ее с игроком и агентом.

Однако я уверен, что трансферное окно этим летом будет работать в очень ограниченном формате. Вы можете увидеть, как коронавирус навредил топ-клубам. Это не маленькие раны, которые затягиваются за пару недель, - высказался сравнением директор "шмелей", которого цитирует гол Goal.com.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ханс-Йоахим Ватцке Джейдон Санчо Эрлинг Холанд
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