Защитник Баварии бесплатно покинет клуб по окончанию текущего сезона

Защитник "Баварии" Жером Боатенг покинет мюнхенский клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает Kicker.

По информации источника, руководство мюнхенского клуба решило не предлагать 32-летнему футболисту новый контракт и уже сообщило о решении представителю Боатенга.

Таким образом, летом футболист станет свободным агентом и сможет сменить команду.

Напомним, что Боатенг за "Баварию" выступает с 2011 года. С тех пор защитник провел 354 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 25 результативных передач. Вместе с мюнхенским клубом он выиграл 24 трофея.