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Защитник Баварии бесплатно покинет клуб по окончанию текущего сезона
Мюнхенцы не будут предлагать новый контракт Боатенгу
Фото: fcbayern.com
Защитник "Баварии" Жером Боатенг покинет мюнхенский клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает Kicker.
По информации источника, руководство мюнхенского клуба решило не предлагать 32-летнему футболисту новый контракт и уже сообщило о решении представителю Боатенга.
Таким образом, летом футболист станет свободным агентом и сможет сменить команду.
Напомним, что Боатенг за "Баварию" выступает с 2011 года. С тех пор защитник провел 354 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 25 результативных передач. Вместе с мюнхенским клубом он выиграл 24 трофея.
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