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Защитник Баварии бесплатно покинет клуб по окончанию текущего сезона

Германия
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Мюнхенцы не будут предлагать новый контракт Боатенгу

Защитник Баварии бесплатно покинет клуб по окончанию текущего сезона

Фото: fcbayern.com

Новина українською

Защитник "Баварии" Жером Боатенг покинет мюнхенский клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает Kicker.

По информации источника, руководство мюнхенского клуба решило не предлагать 32-летнему футболисту новый контракт и уже сообщило о решении представителю Боатенга.

Таким образом, летом футболист станет свободным агентом и сможет сменить команду.

Напомним, что Боатенг за "Баварию" выступает с 2011 года. С тех пор защитник провел 354 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 25 результативных передач. Вместе с мюнхенским клубом он выиграл 24 трофея.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Жером Боатенг
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Источник:
Kicker

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