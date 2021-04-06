Тренер Герты лишился должности после откровенного интервью

Берлинская "Герта" на официальном сайте 6 апреля сообщила об увольнении 54-летнего Жолта Петри, который занимал должность тренера вратарей (работал с 2015 года), после резонансного интервью на родине в Венгрии.

Петри заявил, что миграционная политика в Европе является "моральным упадком".

Кроме этого он сказал, что большинство венгров не поддерживает "либеральную позицию голкипера сборной Венгрии Петера Гулачи по вопросу однополых семей".

Когда об интервью стало известно в Германии, Петри тут же уволили. Он был вынужден извиниться за свои слова.