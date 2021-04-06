Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Герты лишился должности после откровенного интервью
О миграционной политике ЕС и однополых семьях
Фото: DW/автор невідомий
Берлинская "Герта" на официальном сайте 6 апреля сообщила об увольнении 54-летнего Жолта Петри, который занимал должность тренера вратарей (работал с 2015 года), после резонансного интервью на родине в Венгрии.
Петри заявил, что миграционная политика в Европе является "моральным упадком".
Кроме этого он сказал, что большинство венгров не поддерживает "либеральную позицию голкипера сборной Венгрии Петера Гулачи по вопросу однополых семей".
Когда об интервью стало известно в Германии, Петри тут же уволили. Он был вынужден извиниться за свои слова.
Хочу подчеркнуть, что я не гомофоб и не ксенофоб. Я очень жалею о своем заявлении по иммиграционной политики и хочу извиниться перед всеми людьми, которые ищут у нас убежище и которых я тем самым оскорбил. Мне очень нравилось работать в "Герте", и я уважаю это решение, - сказал тренер в последнем заявлении.
Популярное сейчас
- Сборная Украины проведет матчи ЕВРО-2020 в Румынии со зрителями
- Яя Туре объяснил, почему Чигринский не заиграл в Барселоне
- "Я не могу дождаться..." - Тайсон опубликовал очередную публикацию в соцсетях
- 20 млн для Райолы и 20 - для отца Холанда. Стали известны детали встречи в Барсе
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной