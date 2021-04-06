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Тренер Герты лишился должности после откровенного интервью

Германия
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О миграционной политике ЕС и однополых семьях

Тренер Герты лишился должности после откровенного интервью

Фото: DW/автор невідомий

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Берлинская "Герта" на официальном сайте 6 апреля сообщила об увольнении 54-летнего Жолта Петри, который занимал должность тренера вратарей (работал с 2015 года), после резонансного интервью на родине в Венгрии.

Петри заявил, что миграционная политика в Европе является "моральным упадком".

Кроме этого он сказал, что большинство венгров не поддерживает "либеральную позицию голкипера сборной Венгрии Петера Гулачи по вопросу однополых семей".

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Когда об интервью стало известно в Германии, Петри тут же уволили. Он был вынужден извиниться за свои слова.

Хочу подчеркнуть, что я не гомофоб и не ксенофоб. Я очень жалею о своем заявлении по иммиграционной политики и хочу извиниться перед всеми людьми, которые ищут у нас убежище и которых я тем самым оскорбил. Мне очень нравилось работать в "Герте", и я уважаю это решение, - сказал тренер в последнем заявлении.

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В статье: Герта (Берлин)
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