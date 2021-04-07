Ненависть в Германии, хип-хоп, алкоголь и две матери. История братьев Боатенгов

Все герои предыдущих материалов о братьях-футболистах были родными: Эрнандесы , Погба , Алькантары . Боатенги же от них отличаются. У Кевина-Принса и Жерома один отец, но разные матери, а также еще есть брат-футболист. Сегодня речь пойдет представителях одного семейства, которые кардинально отличаются друг от друга.

Родственные связи и Bad Boy Boateng

Первым на свет появился Кевин-Принс в марте 1987. Ему не исполнилось и двух лет, как отец, Принс Боатенг, покинул Кристин Ран. Несмотря на это, сын очень любил его, что даже оставил имя папы приставкой к своему. Причиной такого решения уже бывшего главы семейства является то, что у него появился еще один ребенок, однако от другой женщины - Мартины Боатенг, которая родила Жерома в сентябре 1988.

Оба они появились на свет в Западном Берлине. Матери были немками, а отец - ганец.

Кроме Кевина-Принса старший Боатенг оставил на воспитание матери еще одного сына - Джорджа. Чтобы удерживать их, Кристин была вынуждена много работать. Она с детьми жила в бедном районе немецкой столицы. Кевина-Принса из-за этого называли "малыш гетто", а он себя просил "величать" Bad Boy Boateng. Более того, старший на четыре года брат Джордж загремел в тюрьму, поэтому мальчик воспитывался практически самостоятельно, ведь мать постоянно была на работе.

"Люди, с которыми я общался, были цыганами, арабами, русскими, хорватами, румынами, албанцами. Часто дрались, конфликтовали. У меня было два варианта: либо стать преступником, или попытаться быть футболистом. Я выбрал второй вариант, и у меня получилось", - рассказывает Кевин-Принс.

А вот Жером, кроме того, что постоянно был с папой, жил в более богатой местности. Однако сводные братья часто встречались на выходных и играли вместе в футбол. У Кевина-Принса и его родного брата лучше получалось, ведь в своем бедном районе они постоянно бегали с мячом. Но именно Жером с детства был решительно убежден в своей дальнейшей футбольной карьере.

Первые шаги в футболе удались не всем

Среди всех трех братьев самым талантливым считали Джорджа. Однако в его активе всего несколько сезонов в любительских чемпионатах. После неудачной футбольной карьеры старший брат перешел в хип-хоп и основал несколько студий звукозаписи. Кстати, его часто путают с нидерландским футболистом ганского происхождения Джорджем Боатенгом, но они просто тезки без родственных связей

Кевин-Принс быстрее начал делать шаги в футболе за Жерома. В семь лет он был приглашен в академию берлинской "Герты". Жером же присоединился к составу "старой дамы" через восемь сезонов после старшего брата - в 2002 году. Перед тем он провел четыре года в структуре другого клуба, который специализируется на подготовке молодежи - "Боруссии Берлин".

Дебютировал в основной команде берлинцев быстрее, конечно же, старший из двух: Кевин-Принс в августе 2005-го провел весь второй тайм в матче Бундеслиги против "Айнтрахта Ф". Жером родился на полтора года позже, и впервые вышел на поле в профессиональном футболе почти на 17 месяцев после Кевина-Приса. В январе 2007-го он противостоял все 90 минут "Ганноверу".

Впервые они сыграли вместе за одну команду в марте того же 2007-го в матче против "Боруссии М". В общем оба Боатенга провели по одну сторону баррикад всего 93 минуты в двух поединках.

14 клубов Кевина-Принса: от "Барселоны" до "Монцы"

После двух сезонов в составе родной "Герты" Кевина-Принса выкупил "Тоттенхэм" за 7,9 млн евро. В составе "шпор" в его активе было всего 979 минут в 24-х матчах. После этого начались путешествия по Европе. Атакующий полузащитник играл за "Боруссию Д", "Портсмут", "Дженоа", "Милан", "Шальке", "Лас-Пальмас", "Айнтрахт Ф", "Сассуоло", "Барселону", "Фиорентину", "Бешикташ ", а сейчас выступает в составе итальянской "Монцы" в Серии Б. Несмотря на большое количество клубов, в активе игрока всего пять трофеев: чемпионства Италии и Испании, Суперкубок Италии, Кубок Германии и Кубок английской Лиги.

Ненависть Кевина-Принса в Германии и ссора с братом

После двух лет в составе "Тоттенхэма" (из них полсезона в аренде в "Боруссии Д") полузащитника выкупил "Портсмут" за 4,5 млн евро. Тогда команда весь сезон болталась на последнем месте АПЛ, однако Кевин-Принс запомнился не этим, и даже не пятью голами и тремя ассистами. Неожиданно, как для аутсайдера чемпионата, "Портсмут" дошел до финала Кубка Англии, где встречался с "Челси". Кевин-Принс в том матче пошел в очень жесткий стык с капитаном сборной Германии Михаэлем Баллаком. "Шкипер" Бундестим вылетел на два месяца из-за травмы голеностопа и был вынужден пропустить Чемпионат Мира 2010 в ЮАР.

На видео можно разглядеть намеренность футболиста пойти именно в ногу сопернику. Это не была игра "трішки в ніжку, трішки в м’яч". Кевин-Принс позже сказал, что в том матче Баллак его ударил по лицу. Наверное, можно действия ганца считать местью. Местью, которая не понравилась немецким болельщикам, и некоторые из них испытывают ненависть к полузащитнику до сих пор.

"Я не скучаю по нему. Это даже странно, но мне не хочется контактировать с ним", - сказал Жером о своем брате. После того инцидента они на некоторое время перестали общаться.

Позже Кевин-Принс извинился перед Баллаком и объяснил ту ситуацию:

"Очень жалею, что так все сложилось. Я даже не думал о том, чтобы сломать его. Я просто поздно пошел в подкат, ничего больше"

В общем Кевин-Принс является грубым футболистом. За свою профессиональную карьеру в его пассиве 94 желтых и 9 красных карточек в 421-м матче. Даже голов он забил меньше - 65, и ассистов тоже - 53.

Младший брат спокойнее и успешнее

Жером, в отличие от путешествующего Кевина-Принса, сменил за свою карьеру всего четыре клуба. У родной "Герты" его выкупил "Гамбург" за 1,1 млн евро в 2007 году. За три сезона он стал крепким игроком основы, проведя 113 матчей и даже получив вызов в Национальную сборную Германии. Это заставило селекционеров "Ман Сити" обратить внимание на игрока и в 2010-м "горожане" заплатили 12,5 млн евро за защитника. В Англии он провел всего сезон, и после него вернулся в Германию. "Бавария" выложила 13,5 евро за 22-летнего центрбека.

В составе мюнхенцев Боатенг стал сразу ключевым игроком и одним из строителей гегемонии "Баварии" в Германии. В его активе кроме двух треблов в 2013-м и 2020-м еще 18 трофеев.

Различные позиции Жерома

На данный момент его основное амплуа - центральный защитник. Правда, начинал на правом фланге обороны. Окончательно сменил позицию в "Баварии". Юпп Хайнкес видел его именно в центре защитных редутов мюнхенцев. Время от времени Жером играл на флангах обороны и в опорной зоне, однако это только в случаях крайней необходимости.

Противостояние на уровне сборных

И здесь разными тропами пошли братья. Жером решил выбрать сборную страны, в которой родился, а Кевин-Принс - страну отца. Младший дебютировал за Германию еще в 2009 году и с тех пор под руководством Лева провел 76 матчей. Вместе с Бундестим он завоевал титул Чемпиона Мира 2014, сыграв все поединки на том Мундиале, пропустив всего один тайм. Также в его активе бронзы ЧМ-2010, ЧЕ-2012 и ЧЕ-2016.

В 2009-м Кевин-Принс решил принять ганское футбольное гражданство.

"Я сделал несколько ошибок, которые мне, скорее всего, не простили бы и не пригласили бы в национальную команду. Я мог бы играть за Гану еще в 2006 году или на Кубке Африки, но я ждал вызова в Германию, хотел сыграть вместе с братом Жеромом. Но сейчас я принял рациональное решение, причем головой, а не сердцем"

Кевин-Принс перед Чемпионат Мира 2010 в ЮАР впервые сыграл за сборную Ганы. Всего на его счету 15 матчей (два гола). На том Мундиале он провел семь поединков, а в ноябре 2011-го решил завершить международную карьеру в возрасте 24 лет, объяснив это тем, что устал от постоянных перелетов. Из-за этого решения Кевин-Принс пропустил Кубок Африки 2012, но уже в 2014-м снова вернулся в состав "черных звезд".

В решающем, третьем, матче группового этапа ЧМ-2010 между Германией и Ганой произошло историческое событие. В составе обеих сборных на поле появились братья. Кевин-Принс тогда сыграл целый матч, а Жером провел в противостоянии с братом 73 минуты. В итоге Бундестим праздновал победу со счетом 0:1. Несмотря на соперничество, после матча между ними царила семейная атмосфера.

Одно интересное тату на трех

Жером, несмотря на свое официальное немецкое гражданство, никогда не скрывал своей любви к Гане. У него на плече есть татуировка карты Африки с написанным названием "Гана". Он никогда не был на своей исторической Родине, однако Жером демонстрирует уважение к своих корням. Но вот этот рисунок на всю жизнь появился на теле футболиста совсем неожиданно:

"Я сделал татуировку в 16 лет. Я в то время был со своими двумя старшими братьями, и они сказали, что мы трое поедем делать татуировки. Главным требованием было не говорить об этом матери. Поэтому мы поехали и трое сделали себе тату с картой Африки, посвященное Гане", - сказал Жером.

Разгульный Кевин-Принс

Алкоголь пришел в жизнь Кевина-Принса после его переезда в Англию. Через некоторое время после трансфера в "Тоттенхэм" главный тренер "шпор" Мартин Йол отказался от услуг Боатенга. Кевин-Принс рассердился и решил наслаждаться жизнью, несмотря на то, что у него в то время была жена и ребенок:

"Я тратил серьезные суммы: ночные клубы, одежда, машины. Таким образом ты пытаешься купить счастье. Я не мог играть в футбол, поэтому я покупал Lamborghini. Вау! Следующую неделю ты счастлив, а потом даже не садишься за руль этой машины. У меня сохранилась фотография: три машины, большой дом, я стою там, как будто я рэпер 50 cent", - вспоминает Кевин-Принс.

Позже футболист пришел в себя. Через год он весил 95 кг, а его лицо постоянно было распухшее от алкоголя и плохой пищи. Кевин-Принс разорвал отношения с друзьями, которые только хотели выпить, а позвонил старым товарищам. Они и помогли выбраться из алкогольной ямы.

Однако зависимость его не покидала. Когда полузащитник выступал за "Шальке", то после одного из матчей Бундеслиги в сеть попало фото, как Кевин-Принс сидит в раздевалке с пивом и сигаретой в руках. Представитель гельзенкирхенцев объяснил это так:

"Когда футболист должен идти на допинг, то ему дают пиво. Это ускоряет мочеиспускания. Сигарета? Кевин-Принс любит так праздновать победу"

Смерть девушки Жерома. Он был виноват?

Модель польского происхождения Касю Ленхардт нашли мертвой у себя дома в феврале этого года . Интересно то, что Жером расстался с ней за несколько дней до этого трагического случая. Причиной стало то, что Кася разбила машину Боатенга, влетев в столб в состоянии алкогольного опьянения.

"Кася разрушила отношения с моей бывшей девушкой Ребеккой и моей семьей, она шантажировала меня. Поэтому я решил расстаться с ней", - также добавил Жером.

Причиной смерти девушки назвали самоубийство. Футболист тогда как раз был на Клубном Чемпионате Мира в Катаре. Он попросил Ханси Флика позволить вернуться в Германию, чтобы попрощаться с бывшей девушкой.

Нынешние отношения

После всех невзгод и лет отдельно братья сейчас все равно редко общаются и проводят время. В их соцсетях мало совместных фото. Жером предпочитает скорее выкладывать посты с одноклубником Алабой, а Кевин-Принс с Балотелли. Родными за всю свою жизнь они так и не стали.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine, lifebogger.com