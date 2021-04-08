Германия
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Два игрока Баварии пропустят ответный матч с ПСЖ
Причина - травмы
Защитник Николас Зюле и полузащитник Леон Горецка пропустят ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, пишет Bild.
Оба игрока были травмированы в первой игре ЛЧ 1/4 финала. У Зюле и Горецка повреждения бедра. Врачи диагностировали у защитника разрыв мышцы, а у полузащитника — растяжение.
Ответный матч 1/4 финала "ПСЖ" — "Бавария" состоится 13 апреля.
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