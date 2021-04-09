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Горецка в ближайшее время продлит контракт с Баварией
Стороны ведут переговоры
Полузащитник Леон Горецка в ближайшем будущем может подписать с "Баварией" новое соглашение, пишет в Twitter журналист Николо Скира 9 апреля.
По информации источника, руководство мюнхенского клуба рассчитывает на 26-летнего немца, поэтому намерено продлить с ним контракт.
Обе стороны заинтересованы в продолжении совместного сотрудничества и уже провели предварительные переговоры.
В текущем сезоне Леон Горецка провел в футболке "красных" 29 матчейй во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.
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