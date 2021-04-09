Горецка в ближайшее время продлит контракт с Баварией

Полузащитник Леон Горецка в ближайшем будущем может подписать с "Баварией" новое соглашение, пишет в Twitter журналист Николо Скира 9 апреля.

По информации источника, руководство мюнхенского клуба рассчитывает на 26-летнего немца, поэтому намерено продлить с ним контракт.

Обе стороны заинтересованы в продолжении совместного сотрудничества и уже провели предварительные переговоры.

В текущем сезоне Леон Горецка провел в футболке "красных" 29 матчейй во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.