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Горецка в ближайшее время продлит контракт с Баварией

Германия
(1 голосов)

Стороны ведут переговоры

Горецка в ближайшее время продлит контракт с Баварией

Новина українською

Полузащитник Леон Горецка в ближайшем будущем может подписать с "Баварией" новое соглашение, пишет в Twitter журналист Николо Скира 9 апреля.

По информации источника, руководство мюнхенского клуба рассчитывает на 26-летнего немца, поэтому намерено продлить с ним контракт.

Обе стороны заинтересованы в продолжении совместного сотрудничества и уже провели предварительные переговоры.

В текущем сезоне Леон Горецка провел в футболке "красных" 29 матчейй во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Леон Горецка
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fabo822
09.04.2021 в 19:11
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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