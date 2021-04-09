Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агент вратаря Баварии подтвердил его поход в аренду
Ищут лучший вариант
Агент вратаря немецкой "Баварии" Александра Нюбеля, Штефан Бакс, заявил, что футболист намерен уйти в аренду.
Мы продолжаем решать вопрос с походом Александра в аренду. Ему нужна игровая практика, нескольких появлений на поле в сезоне недостаточно, - сказал он Goal.
Нюбель перешел в «Баварию» летом 2020 с «Шальке» на правах свободного агента. В сезоне 2020/21 голкипер провел 3 матча в составе мюнхенцев и пропустил 2 гола.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро. 2 апреля сообщалось, что на 24-летнего немца претендуют «Монако» и дортмундская «Боруссия».
Популярное сейчас
- Где Тайсон? Стала известна заявка Шахтера U-21 на матч против молодежки Мариуполя
- Воспитанник Динамо продолжит карьеру в любительском клубе
- Это тебе за затяжку времени! Болбой Аякса запустил мячом в грудь защитнику Ромы
- "Соперник забил три мяча, почти не имея моментов". Флик - о поражение от ПСЖ
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной