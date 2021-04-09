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Агент вратаря Баварии подтвердил его поход в аренду

Германия
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Агент вратаря Баварии подтвердил его поход в аренду

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Агент вратаря немецкой "Баварии" Александра Нюбеля, Штефан Бакс, заявил, что футболист намерен уйти в аренду.

Мы продолжаем решать вопрос с походом Александра в аренду. Ему нужна игровая практика, нескольких появлений на поле в сезоне недостаточно, - сказал он Goal.

Нюбель перешел в «Баварию» летом 2020 с «Шальке» на правах свободного агента. В сезоне 2020/21 голкипер провел 3 матча в составе мюнхенцев и пропустил 2 гола.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро. 2 апреля сообщалось, что на 24-летнего немца претендуют «Монако» и дортмундская «Боруссия».

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В статье: Бавария (Мюнхен) Александр Нюбель
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