Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. Арминия вырвалась из зоны вылета, обыграв Фрайбург
Важная победа в борьбе за выживание
Фото: Imago images/автор – Ulrich Hufnagel
"Арминия": Ортега – Лукоки, Нильссон, Пипер, Бруннер (де Медина, 76) – Притль – Майер (Кунце, 87), Окугава – Фогльзаммер, Клос (Шипплок, 90+1), Доан (Гебауэр, 90+1)
"Фрайбург": Мюллер – Гульде (Хайнц, 81), Шлоттербек, Линхарт – Гюнтер, Кайтель, Хаберер (Темпельманн, 75), Сантамария (Квон, 81), Шмид – Чжон (Петерсен, 70), Шаллаи (Тил, 69)
Предупреждения: Клос (56), Фогльзаммер (58) – Сантамария (56), Шмид (85)
"Арминия" добыла важнейшую победу над "Фрайбургом", покинув зоны вылета. Это уже вторая виктория команды в шести матчах под руководством Франка Крамера, возглавившего коллектив в начале марта.
"Фрайбург" немного лучше провёл первый тайм, создав две главные угрозы до перерыва, но Шаллаи смазал свои возможности. Оба момента ему создал Сантамария, сначала прострелив с фланга, а после остроумно пропустив мяч между ног.
Во второй половине Сантамария уже выступил антигероем. После углового "Арминии" француз подставил голову при ударе Окугавы, дезориентировав вратаря и срезав мяч в собственные ворота. В похожей манере неудачливый Сантамария подарил гол Маркусу Тюраму в прошлом туре. Через пару минут "Арминия" забила гол-близнец, но арбитр справедливо зафиксировал офсайд.
Таким образом "Арминия" вырвалась на 14-ю позицию, на одно очко оторвавшись от зоны вылета. А "Фрайбург" кажется забил на свои еврокубковые амбиции, в традиционной для себя манере выступив в роли главного Робин Гуда Бундеслиги.
Популярное сейчас
- Вторая лига. Ужгород и Подолье обходят Диназ, Металл буднично обыгрывает Никополь - обзор 16-го тура
- Голый мужчина, который вырвался на поле во время матча Гранады и МЮ. Кто он?
- Алиссон сбрил усы после поражения Ливерпуля от Реала в Лиге чемпионов. ВИДЕО
- Правый защитник Баварии нашел замену Роберту Левандовскому
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО
Новости по теме
- 18:27 Зарубежные Бундеслига. Айнтрахт - Бавария 2:1. Возвращение чемпионской интриги?
- 17:56 Зарубежные Бавария - первая, Лейпциг закрепился на втором месте. Таблица Бундеслиги 2020/21
- 18:28 Зарубежные Бундеслига. Лейпциг проиграл аутсайдеру Майнцу, Байеру - Вольфсбургу. Бавария осталась без конкурентов