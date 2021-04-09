Бундеслига. Арминия вырвалась из зоны вылета, обыграв Фрайбург

Бундеслига, 28-й тур

Билефельд, стадион "Билефельдер Альм"

"Арминия" – "Фрайбург" 1:0

Гол: Сантамария (68, автогол)

"Арминия": Ортега – Лукоки, Нильссон, Пипер, Бруннер (де Медина, 76) – Притль – Майер (Кунце, 87), Окугава – Фогльзаммер, Клос (Шипплок, 90+1), Доан (Гебауэр, 90+1)

"Фрайбург": Мюллер – Гульде (Хайнц, 81), Шлоттербек, Линхарт – Гюнтер, Кайтель, Хаберер (Темпельманн, 75), Сантамария (Квон, 81), Шмид – Чжон (Петерсен, 70), Шаллаи (Тил, 69)

Предупреждения: Клос (56), Фогльзаммер (58) – Сантамария (56), Шмид (85)

"Арминия" добыла важнейшую победу над "Фрайбургом", покинув зоны вылета. Это уже вторая виктория команды в шести матчах под руководством Франка Крамера, возглавившего коллектив в начале марта.

"Фрайбург" немного лучше провёл первый тайм, создав две главные угрозы до перерыва, но Шаллаи смазал свои возможности. Оба момента ему создал Сантамария, сначала прострелив с фланга, а после остроумно пропустив мяч между ног.

Во второй половине Сантамария уже выступил антигероем. После углового "Арминии" француз подставил голову при ударе Окугавы, дезориентировав вратаря и срезав мяч в собственные ворота. В похожей манере неудачливый Сантамария подарил гол Маркусу Тюраму в прошлом туре. Через пару минут "Арминия" забила гол-близнец, но арбитр справедливо зафиксировал офсайд.

Таким образом "Арминия" вырвалась на 14-ю позицию, на одно очко оторвавшись от зоны вылета. А "Фрайбург" кажется забил на свои еврокубковые амбиции, в традиционной для себя манере выступив в роли главного Робин Гуда Бундеслиги.