Боатенг может перейти в Боруссию Дортмунд

Джером Боатенг уйдет из "Баварии" летом. Футболист, который станет свободным агентом, может присоединиться к "Боруссии". Если такая сделка состоится, то защитнику придется пойти на значительное снижение зарплаты.

"Боруссия" хочет, чтобы в составе команды увеличилось число опытных игроков с лидерскими качествами. К тому же, учитывая положение команды в турнирной таблице Бундеслиги, клуб не может рассчитывать на дорогостоящие трансферы.

В этом сезоне Боатенг провел 22 матча в Бундеслиге, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.