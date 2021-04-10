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Боатенг может перейти в Боруссию Дортмунд
Защитник мюнхенцев ещё не определился со своим будущим
Фото: fcbayern.com
Джером Боатенг уйдет из "Баварии" летом. Футболист, который станет свободным агентом, может присоединиться к "Боруссии". Если такая сделка состоится, то защитнику придется пойти на значительное снижение зарплаты.
"Боруссия" хочет, чтобы в составе команды увеличилось число опытных игроков с лидерскими качествами. К тому же, учитывая положение команды в турнирной таблице Бундеслиги, клуб не может рассчитывать на дорогостоящие трансферы.
В этом сезоне Боатенг провел 22 матча в Бундеслиге, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
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