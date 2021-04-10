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Бавария - первая команда, которая обеспечила участие в ЛЧ 2021/22
Мюнхенцы гарантировали выход в главный еврокубок на следующий сезон
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 28-го тура чемпионата Германии мюнхенская
Подопечные Ханси Флика стали первой командой в Европе, которая обеспечила себе право на участие в следующем сезоне ЛЧ.
Мюнхенцы сыграют в Лиге чемпионов в 25-й раз - это повторение рекорда мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны".
После этого тура "Бавария" имеет в своем активе 65 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице немецкого национального первенства, опережая "Лейпциг" на 5 пунктов.
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