Бавария - первая команда, которая обеспечила участие в ЛЧ 2021/22

В матче 28-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" довольно неожиданно дома сыграла с "Унионом" вничью 1:1.

Подопечные Ханси Флика стали первой командой в Европе, которая обеспечила себе право на участие в следующем сезоне ЛЧ.

Мюнхенцы сыграют в Лиге чемпионов в 25-й раз - это повторение рекорда мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны".

После этого тура "Бавария" имеет в своем активе 65 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице немецкого национального первенства, опережая "Лейпциг" на 5 пунктов.