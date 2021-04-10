Бундеслига, 28-й тур

Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"

"Штутгарт" 2:3 "Боруссия" Дортмунд

Гол: Калайджич (17), Дидави (78)– Беллингем (47), Ройс (52), Кнауфф (80)

"Штутгарт": Кобель – Кемпф (Чурлинов, 86), Антон, Мавропанос (Штенцель, 61) – Соса, Каразор, Эндо, Кулибали (Клемент, 86) – Климович (Дидави, 61), Ферстер (Томми, 68) – Калайджич

"Боруссия": Хитц – Геррейру, Аканджи, Хуммельс (Джан, 46), Морей (Пищек, 84) – Дилейни, Дауд – Ройс (Кнауфф, 67), Беллингем (Азар, 80), Рейна (Брандт, 79) – Холанд

Предупреждения: Соса, Ферстер, Кемпф, Антон – Хуммельс

"Боруссия" владела преимуществом в первом тайме, но особых дивидендов команде Терзича это не принесло. Команде постоянно не хватало последнего паса и коммуникации в последней трети – то Морей навесит в никуда, то Холанд не поймёт рывка партнёра и отдаст не туда, то уже Дилейни и Беллингем не снабдят своего главного голеадора нужной передачей.

"Штутгарт" же был хорош в своей простоте – Саша Калайджич тотально доминировал в воздухе над Хуммельсом и Аканджи, что в итоге и привело к голу. Борна Соса запустил свечу с фланга, но Калайджич чудесным образом нанёс сложнейший удар по дуге, перекинувший Хитца. 14-й гол австрийца в сезоне Бундеслиги.

После перерыва "Боруссия" вышла на поле совсем другой командой. "Шмели" отладили игровые алгоритмы и тут же выдали пару образцовых комбинаций, позволивших им не только отыграться, но и повести в счёте. Сначала Морей здорово откатил мяч под удар Беллингему, а англичанин хитрым ударом из под защитника оставил вратаря не у дел. Ещё через пару минут Морей классно протащил мяч по флангу, скинул на Рейну, а тот выкатил под удар одинокому Ройсу. За гол капитану также стоит поблагодарить Холанда, остроумно пропустившего мяч между ног.

"Штутгарт" не запаниковал и вернулся в игру. Кулибали смазал с пары метров, не попав по мяч, после чего не воспользовался своим шансом и Дидави. Даниэль не отчаялся и вскоре сравнял счёт – "Боруссия" провалилась у своих ворот и Дидави реализовал выход 4 в одного точным ударом.

Но победить сегодня было суждено "Боруссии". Вышедший на замену Ансгар Кнауфф после сольного прохода нанёс шикарный удар из-за пределов штрафной, установив окончательный счёт на табло. Лучше момента для дебютного гола 19-летнего вингера и не придумаешь.

"Боруссия" сохранила призрачные надежды на попадание в зону Лиги Чемпионов, также набрав 3 очка вслед за "Айнтрахтом". Но между командами остаётся 7 очков, и при нынешней форме Франкфурта сложно поверить в то, что они упустят своё. До "Вольфсбурга" 8 пунктов, но календарь "волков" на финише может помочь Дортмунду поближе подобраться к оппоненту.