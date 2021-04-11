  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Три игрока Баварии вышли из лазарета перед матчем с ПСЖ, Горецка под вопросом
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Три игрока Баварии вышли из лазарета перед матчем с ПСЖ, Горецка под вопросом

Германия
(1 голосов)

Немного позитива для немцев

Три игрока Баварии вышли из лазарета перед матчем с ПСЖ, Горецка под вопросом

Новина українською

Во вторник, 13 апреля, "Бавария" в Париже проведет ответный матч четвертьфинала ЛЧ против "ПСЖ".

Французское издание RMCsport сообщает, что Коман, Боатенг и Эрнандес восстановились от повреждений и готовы сыграть против Неймара и компании. Первые двое получили повреждения в поединке Бундеслиги против “Униона” (1:1), а Люка пропускал игру чемпионата из-за травмы после первого матча с "ПСЖ".

А вот участие Горецки во вторничном поединке еще под вопросом. Леон травмировался во встрече с парижанами в Мюнхене и только завтра будет известно, сможет ли он сыграть.

Еще в лазарете Флика находятся Гнабри, Зюле, Коста, Левандовский, Рока и Толиссо.

Читайте такжеВерратти и Флоренци вылечились от коронавируса перед игрой с Баварией

Напомним, что первый матч между "Баварией" и "ПСЖ" завершился со счетом 3:2 в пользу мюнхенцев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джером Боатенг Бавария (Мюнхен) Леон Горецка Кингсли Коман Люка Эрнандес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
RMCsport

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Maksrovnii (Днепр)
11.04.2021 в 17:04
В пользу мюнхенцев ????
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...