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Три игрока Баварии вышли из лазарета перед матчем с ПСЖ, Горецка под вопросом
Немного позитива для немцев
Во вторник, 13 апреля, "Бавария" в Париже проведет ответный матч четвертьфинала ЛЧ против "ПСЖ".
Французское издание RMCsport сообщает, что Коман, Боатенг и Эрнандес восстановились от повреждений и готовы сыграть против Неймара и компании. Первые двое получили повреждения в поединке Бундеслиги против “Униона” (1:1), а Люка пропускал игру чемпионата из-за травмы после первого матча с "ПСЖ".
А вот участие Горецки во вторничном поединке еще под вопросом. Леон травмировался во встрече с парижанами в Мюнхене и только завтра будет известно, сможет ли он сыграть.
Еще в лазарете Флика находятся Гнабри, Зюле, Коста, Левандовский, Рока и Толиссо.
Напомним, что первый матч между "Баварией" и "ПСЖ" завершился со счетом 3:2 в пользу мюнхенцев.
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