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Бундеслига. Шальке добывает вторую победу в сезоне, обыграв Аугсбург

Германия
(1 голосов)

Гельзенкирхенцы решили попылить перед вылетом

Бундеслига. Шальке добывает вторую победу в сезоне, обыграв Аугсбург

Фото: Getty Images, автор – Leon Kuegeler

Новина українською

Бундеслига, 28-й тур

Гельзенкирхен, "Велтинс Арена"

"Шальке" 1:0 "Аугсбург"

Гол: Сердар (4)

"Шальке": Ферманн – Тшау, Стамбули, Беккер – Очипка (Колашинац, 74), Боздоган (Мустафи, 79), Гонсалес, Сердар, Айдын – Арит (Пасиенсия, 84), Хунтелаар (Хоппи, 84)

"Аугсбург": Гикевич – Гумний (Педерсен, 71), Удуохай, Гауэлеу, Фрамбергер – Груэсо, Р. Хедира (Штробль, 46) – Варгас (Грегорич, 79), Калиджури (Нидерлехнер, 71) – Хан (Бенеш, 79), Рихтер

Предупреждения: Гауэлеу (35), Фрамбергер (74)

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Аугсбург
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