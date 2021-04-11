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Бундеслига. Шальке добывает вторую победу в сезоне, обыграв Аугсбург
Гельзенкирхенцы решили попылить перед вылетом
Фото: Getty Images, автор – Leon Kuegeler
Бундеслига, 28-й тур
Гельзенкирхен, "Велтинс Арена"
"Шальке" 1:0 "Аугсбург"
Гол: Сердар (4)
"Шальке": Ферманн – Тшау, Стамбули, Беккер – Очипка (Колашинац, 74), Боздоган (Мустафи, 79), Гонсалес, Сердар, Айдын – Арит (Пасиенсия, 84), Хунтелаар (Хоппи, 84)
"Аугсбург": Гикевич – Гумний (Педерсен, 71), Удуохай, Гауэлеу, Фрамбергер – Груэсо, Р. Хедира (Штробль, 46) – Варгас (Грегорич, 79), Калиджури (Нидерлехнер, 71) – Хан (Бенеш, 79), Рихтер
Предупреждения: Гауэлеу (35), Фрамбергер (74)
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