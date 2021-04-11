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Бундеслига. Майнц вырывает победу у Кёльна в битве за выживание
"Козлы" уступили преимущество во второй половине
Фото – Getty Images, автор – Joosep Martinson
Бундеслига, 28-й тур
Кёльн, "Рейн Энерги Штадион"
"Кёльн" – "Майнц" 2:3
Голы: Дуда (43, пен), Скири (61) – Боэтиюс (11), Онисиво (65), Баррейру (90+1)
"Кёльн": Хорн – Каттербах (Хорн, 46), Чихос, Мере (Борно, 78), Эхизибуэ (Якобс, 46) – Хектор, Скири – Кайнц, Дуда (Реджбечай, 69), Вольф – Андерссон (Арокодар, 76)
"Майнц": Центнер – Ньякате, Белль, Сен Жюст – Мвене, Кор, Баррейру, да Коста – Боэтиюс (Латца, 79), Буркардт (Салаи, 55) – Онисиво (Квайсон, 79)
Предупреждения: Дуда (22), Каттербах (34) – Мвене (42)
"Кёльн" и "Майнц" выдали настоящую перестрелку в возможно одном из ключевых матчей в борьбе за выживание. Обе команды шли в зоне вылета перед очной встречей и отчаянно нуждались в набранных очках.
"Кёльн" всю игру много атаковал и преимущественно владел игровым преимуществом, но редкие провалы хозяев в обороне настолько убийственны, что стоили "козлам" три очка. Матч уже близился к более-менее логичной ничьей, как "Майнц" выскочил в очередную контратаку, которая и принесла им победу – главным героем стал Леандру Баррейру, классно пробившим издали.
Таким образом "Кёльн" остается на предпоследней строчке с 23 очками в активе. "Майнц" же взлетел на 14-ю позицию, оторвавшись от красной зоны на 2 пункта.
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