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Восемь матчей без побед – Кельн уволил главного тренера
Подался в наставники – будь готов
Фото: fc.de
Руководство немецкого "Кельна" приняло решение уволить 51-летнего главного тренера первой команды Маркуса Гисдоля после поражения от "Майнца" (2:3) в рамках вчерашнего поединка 28-го тура чемпионата Германии.
"Кельн" не побеждает в Бундеслиге в восьми матчах подряд (шесть поражений, два паритета). В последний раз "красно-белые" брали три очка 6 февраля в поединке с "Боруссией М" (1:2). "Кельн" идет на 17-й позиции (23 очка).
Отметим, что Гисдоль тренировал "козлов" с ноября 2019 года. Клуб объявит преемника в ближайшее время.
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