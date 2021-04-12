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Один из главных идеологов немецкого футбола согласился на работу консультантом в Москве

Германия
(1 голосов)

Ральф сбился с пути?

Один из главных идеологов немецкого футбола согласился на работу консультантом в Москве

Фото: DPA

Новина українською

Бывший главный тренер "РБ Лейпциг" и "Хоффенхайма" Ральф Рангник будет оказывать консультационные услуги московскому "Локомотиву". 62-летний наставник согласовал трудовой договор с российским грандом, как сообщают немецкие СМИ.

На днях Ральф посетил поединок между "железнодорожниками" и "Спартаком" (2:0). Сообщается, что Рангник будет заниматься спортивной организацией клуба и структурной концепцией проекта. В полноценной должности он не заинтересован.

Ральф известен как тренер-идеолог, за годы карьеры он построил несколько крайне интересных проектов – от "Хоффенхайма" и до системы РБ ("Лейпциг" и "Зальцбург"). Рангник предпочитает погружаться в работу целиком и надолго – по этой причине ранее он отказал "Челси" и "Милану".

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В статье: Локомотив (Москва) Ральф Рангник
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Источник:
sueddeutsche.de

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Комментарии (3)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
12.04.2021 в 14:47
Шрьодер трудоустроил...)))
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trust in LFC1892 (Киев)
12.04.2021 в 14:33
Подзаголовок: "Ральф сбился с пути?" Да не, у Ральфа всё в порядке. С пути тут явно сбились журики местные, которые в душе не ведают имена некоторых известных игроков Баварии и ПСЖ. А тем ли вы занимаетесь, друзья?
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0
-2
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ПетроФ (Луцьк)
12.04.2021 в 14:31
якщо добре копнути. то третина німців буде мати російське коріння. асвабадители в 1945р. постарались.
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