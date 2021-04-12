Один из главных идеологов немецкого футбола согласился на работу консультантом в Москве

Бывший главный тренер "РБ Лейпциг" и "Хоффенхайма" Ральф Рангник будет оказывать консультационные услуги московскому "Локомотиву". 62-летний наставник согласовал трудовой договор с российским грандом, как сообщают немецкие СМИ.

На днях Ральф посетил поединок между "железнодорожниками" и "Спартаком" (2:0). Сообщается, что Рангник будет заниматься спортивной организацией клуба и структурной концепцией проекта. В полноценной должности он не заинтересован.

Ральф известен как тренер-идеолог, за годы карьеры он построил несколько крайне интересных проектов – от "Хоффенхайма" и до системы РБ ("Лейпциг" и "Зальцбург"). Рангник предпочитает погружаться в работу целиком и надолго – по этой причине ранее он отказал "Челси" и "Милану".