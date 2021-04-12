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Кёльн назвал имя нового главного тренера

Германия
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Им стал экс-наставник Герты и Айнтрахта

Кёльн назвал имя нового главного тренера

Новина українською

Официальный сайт "Кельна" сообщил о назначении Фридхельма Функеля на пост главного тренера команды.

Соглашение с 67-летним специалистом рассчитано до конца нынешнего сезона.

Ранее Кельн уволил главного тренера Маркуса Гиздоля, с которым клуб добыл лишь две ничьи в последних восьми матчах чемпионата.

На данный момент "Кельн" занимает предпоследнее место в турнирной таблице Бундеслиги с 23 очками.

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В статье: Кёльн Фридхельм Функель
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