Мюллер: Бавария постарается забить быстрый гол в матче с ПСЖ

Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с "Пари Сен-Жермен".

"Мы были бы счастливы создать столько же моментов, как в первом матче. В критические моменты нам нужно принимать более эффективные решения. Мы провели анализ, и я надеюсь, что сможем внедрить в игру его результаты. Мы подойдем к матчу, как обычно это делаем. Очень важно добиться баланса рисков в отдельных ситуациях. Мы не понесёмся в атаку сломя голову, но постараемся забить быстрый гол", — приводит слова Мюллера пресс-служба УЕФА.

Напомним, первый матч завершился победой парижской команды со счётом 3:2. Ответная встреча состоится завтра, 13 апреля, в Париже (Франция).