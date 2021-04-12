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Мюллер: Бавария постарается забить быстрый гол в матче с ПСЖ
Томас рассказал о тактике команды
AS
Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с "Пари Сен-Жермен".
"Мы были бы счастливы создать столько же моментов, как в первом матче. В критические моменты нам нужно принимать более эффективные решения. Мы провели анализ, и я надеюсь, что сможем внедрить в игру его результаты. Мы подойдем к матчу, как обычно это делаем. Очень важно добиться баланса рисков в отдельных ситуациях. Мы не понесёмся в атаку сломя голову, но постараемся забить быстрый гол", — приводит слова Мюллера пресс-служба УЕФА.
Напомним, первый матч завершился победой парижской команды со счётом 3:2. Ответная встреча состоится завтра, 13 апреля, в Париже (Франция).
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