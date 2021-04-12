Флик: Мы хотим сотворить сенсацию в Париже

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с "Пари Сен-Жермен".

"У нас было много шансов в первом матче, но реализация подвела. Мы должны прибавить в этом плане. Мы знаем, что будет нелегко, но постараемся отдавать все силы. Мы знаем, что должны забить как минимум два гола. Будет непросто, но это те матчи, ради которых мы играем в футбол. Мы хотим сотворить небольшую сенсацию в Париже. Конечно, мы будем рады, если нам это удастся", — приводит слова Флика пресс-служба УЕФА.

Напомним, первый матч завершился победой парижской команды со счётом 3:2. Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" — "Бавария" состоится 13 апреля на стадионе "Парк де Пренс" в Париже (Франция).