Бавария нашла в Англии замену для Флика в случае его отставки

Мюнхенская "Бавария" готова пригласить на пост главного тренера наставника английского "Ливерпуля" Юргена Клоппа. Это произойдет в том случае, если Ханс-Дитер Флик уйдет из клуба этим летом.

Как сообщает 90min, Флик получил приглашение возглавить национальную сборную Германии после того, как действующий тренер Йоахим Лев уйдет с должности после Евро-2020.

Если это произойдет, "Бавария" будет готова проверить решимость "Ливерпуля" по удержанию в клубе победителя Лиги чемпионов и Английской премьер-лиги.