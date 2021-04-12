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Бавария нашла в Англии замену для Флика в случае его отставки

Германия
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Будут давить на "Ливерпуль"

Бавария нашла в Англии замену для Флика в случае его отставки

sportbuzzer

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" готова пригласить на пост главного тренера наставника английского "Ливерпуля" Юргена Клоппа. Это произойдет в том случае, если Ханс-Дитер Флик уйдет из клуба этим летом.

Как сообщает 90min, Флик получил приглашение возглавить национальную сборную Германии после того, как действующий тренер Йоахим Лев уйдет с должности после Евро-2020.

Если это произойдет, "Бавария" будет готова проверить решимость "Ливерпуля" по удержанию в клубе победителя Лиги чемпионов и Английской премьер-лиги.

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В статье: Юрген Клопп Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Ханси Флик
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