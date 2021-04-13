Райола: Я уважаю позицию Боруссии Д по поводу продажи Холанда, но это не значит, что я с ней согласен

Мино Райола, агент нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, прокомментировал отношения своего клиента с клубом. Цитирует Райолу sport1.de.

"Мы общались с руководством клуба. Михаэль Цорк последователен в своих высказываниях, "Боруссия Д" не хочет продавать Эрлинга этим летом. Я уважаю данное мнение, но это не значит, что я с ним согласен. Позиция "Боруссии" понятна и это нормально, никакой войны нет. У нас хорошие отношения с руководством клуба".