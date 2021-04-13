  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Райола: Я уважаю позицию Боруссии Д по поводу продажи Холанда, но это не значит, что я с ней согласен
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Райола: Я уважаю позицию Боруссии Д по поводу продажи Холанда, но это не значит, что я с ней согласен

Германия
(1 голосов)

Мино на связи

Райола: Я уважаю позицию Боруссии Д по поводу продажи Холанда, но это не значит, что я с ней согласен

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мино Райола, агент нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, прокомментировал отношения своего клиента с клубом. Цитирует Райолу sport1.de.

Читайте такжеРеал считает себя фаворитом в борьбе за Холанда

"Мы общались с руководством клуба. Михаэль Цорк последователен в своих высказываниях, "Боруссия Д" не хочет продавать Эрлинга этим летом. Я уважаю данное мнение, но это не значит, что я с ним согласен. Позиция "Боруссии" понятна и это нормально, никакой войны нет. У нас хорошие отношения с руководством клуба".

"Зарплата Холанда? Обо мне пишут очень много разного дерьма. Меня это не интересует. Я никогда не буду говорить о переговорах с игроками в прессе. Я обсуждаю это только с семьями игроков и клубами".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Мино Райола Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport1.de

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...