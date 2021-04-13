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Райола: Я уважаю позицию Боруссии Д по поводу продажи Холанда, но это не значит, что я с ней согласен
Мино на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Мино Райола, агент нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, прокомментировал отношения своего клиента с клубом. Цитирует Райолу sport1.de.
"Мы общались с руководством клуба. Михаэль Цорк последователен в своих высказываниях, "Боруссия Д" не хочет продавать Эрлинга этим летом. Я уважаю данное мнение, но это не значит, что я с ним согласен. Позиция "Боруссии" понятна и это нормально, никакой войны нет. У нас хорошие отношения с руководством клуба".
"Зарплата Холанда? Обо мне пишут очень много разного дерьма. Меня это не интересует. Я никогда не буду говорить о переговорах с игроками в прессе. Я обсуждаю это только с семьями игроков и клубами".
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