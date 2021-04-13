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Пришлось раскошелиться на рекордную сумму – Боруссия М получила нового тренера
Розе ведь летом уходит
Borussia.de
"Боруссия М" назвала имя нового наставника. Им станет специалист Адольф Хюттер. Австриец сменит на этой должности Марко Розе, который летом переходит на работу в дортмундскую "Боруссию".
51-летний австрийский тренер подписал с "жеребятами" трудовой договор сроком на 3 года. По информации немецких СМИ, "Боруссия" заплатит "Айнтрахту" 7,5 миллионов евро в качестве отступных (и 5 миллионов евро в качестве бонусов) за переход тренера. Это рекордная сумма для чемпионата Германии.
В "Зальцбурге" Хюттер стал чемпионом Австрии и обладателем Кубка, со швейцарским "Янг Бойз" – чемпионом страны. "Айнтрахт" с Адольфом выходил в полуфинал Лиги Европы и в полуфинал Кубка Германии.
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