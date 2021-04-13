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Пришлось раскошелиться на рекордную сумму – Боруссия М получила нового тренера

Германия
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Розе ведь летом уходит

Пришлось раскошелиться на рекордную сумму – Боруссия М получила нового тренера

Borussia.de

Новина українською

"Боруссия М" назвала имя нового наставника. Им станет специалист Адольф Хюттер. Австриец сменит на этой должности Марко Розе, который летом переходит на работу в дортмундскую "Боруссию".

51-летний австрийский тренер подписал с "жеребятами" трудовой договор сроком на 3 года. По информации немецких СМИ, "Боруссия" заплатит "Айнтрахту" 7,5 миллионов евро в качестве отступных (и 5 миллионов евро в качестве бонусов) за переход тренера. Это рекордная сумма для чемпионата Германии.

В "Зальцбурге" Хюттер стал чемпионом Австрии и обладателем Кубка, со швейцарским "Янг Бойз" – чемпионом страны. "Айнтрахт" с Адольфом выходил в полуфинал Лиги Европы и в полуфинал Кубка Германии.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Ади Хюттер
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Источник:
Borussia M

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