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"Бавария уже думает о Нагельсманне как о преемнике Флика". Маттеус рассказал, где продолжит карьеру Ханси
Сплошные перестановки
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-игрок "Баварии" Лотар Маттеус заявил, что немецкий гранд намерен пригласить Юлиана Нагельсманна из "РБ Лейпциг". Все дело в том, что Ханси Флик, скорее всего, покинет клуб.
"У Флика есть предложение стать тренером национальной сборной Германии. "Бавария" уже думает о Юлиане Нагельсманне как о преемнике. Матч чемпионата с "Аугсбургом" в конце мая станет последним поединком для Ханси на посту тренера мюнхенского клуба".
Lotthar Matthäus on Sky:— DW Sports (@dw_sports) April 13, 2021
"Hansi Flick has an offer to become Germany boss. Bayern Munich have already been thinking about Julian Nagelsmann as his successor. The Bundesliga game against Augsuburg will be his last as Bayern coach."#PSGFCB pic.twitter.com/wKCPobT4FM
Флик возглавил "Баварию" в 2019 году и выиграл с ней 6 трофей. 33-летний Нагельсманн тренирует "РБ Лейпциг", до этого он работал в "Хоффенхайме".
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