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"Бавария уже думает о Нагельсманне как о преемнике Флика". Маттеус рассказал, где продолжит карьеру Ханси

Германия
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Сплошные перестановки

"Бавария уже думает о Нагельсманне как о преемнике Флика". Маттеус рассказал, где продолжит карьеру Ханси

Getty Images / Global Images Ukraine

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Экс-игрок "Баварии" Лотар Маттеус заявил, что немецкий гранд намерен пригласить Юлиана Нагельсманна из "РБ Лейпциг". Все дело в том, что Ханси Флик, скорее всего, покинет клуб.

"У Флика есть предложение стать тренером национальной сборной Германии. "Бавария" уже думает о Юлиане Нагельсманне как о преемнике. Матч чемпионата с "Аугсбургом" в конце мая станет последним поединком для Ханси на посту тренера мюнхенского клуба".

Флик возглавил "Баварию" в 2019 году и выиграл с ней 6 трофей. 33-летний Нагельсманн тренирует "РБ Лейпциг", до этого он работал в "Хоффенхайме".

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В статье: Германия Бавария (Мюнхен) Лотар Маттеус РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн Ханси Флик
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
14.04.2021 в 13:27
Очень жаль. Флику нельзя уходить, именно он поднял Баварию за последние годы на прежний уровень образца 2014 года, которая сметает всех на пути.
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