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Нагельсманн: Никаких переговоров с Баварией я не веду

Германия
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Наставник РБ "Лейпциг" отрицает наличие контакта с "Баварией"

Нагельсманн: Никаких переговоров с Баварией я не веду

Фото: DAZN / Автор – неизвестен

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Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн прокомментировал слова бывшего футболиста "Баварии" Лотара Маттеуса, заявившего, что мюнхенский клуб рассматривает его в качестве преемника Ханс-Дитера Флика, который может летом возглавить сборную Германии.

"Никаких переговоров с "Баварией" не было и нет. Понятия не имею, откуда Лотар взял эту информацию. Разумеется, это же относится и к моим помощникам, с ними тоже не было переговоров. Я пока не общался с руководством "Лейпцига", потому что нам нечего обсуждать. У меня контракт с клубом до 2023 года", - приводит слова Нагельсмана fcbinside.de.

"РБ Лейпциг" под руководством Нагельсмана, набрав 60 очков в 28 турах, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. "Бавария" Флика лидирует в чемпионате с 65-ю очками.

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В статье: Бавария (Мюнхен) РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн
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