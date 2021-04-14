Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нагельсманн: Никаких переговоров с Баварией я не веду
Наставник РБ "Лейпциг" отрицает наличие контакта с "Баварией"
Фото: DAZN / Автор – неизвестен
Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн прокомментировал слова бывшего футболиста "Баварии" Лотара Маттеуса, заявившего, что мюнхенский клуб рассматривает его в качестве преемника Ханс-Дитера Флика, который может летом возглавить сборную Германии.
"Никаких переговоров с "Баварией" не было и нет. Понятия не имею, откуда Лотар взял эту информацию. Разумеется, это же относится и к моим помощникам, с ними тоже не было переговоров. Я пока не общался с руководством "Лейпцига", потому что нам нечего обсуждать. У меня контракт с клубом до 2023 года", - приводит слова Нагельсмана fcbinside.de.
"РБ Лейпциг" под руководством Нагельсмана, набрав 60 очков в 28 турах, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. "Бавария" Флика лидирует в чемпионате с 65-ю очками.
Популярное сейчас
- Бывший тренер Металлиста-1925 возобновил карьеру игрока
- Шедевр без дивидендов: ВИДЕО невероятной результативной бисиклеты Тареми в ворота Челси
- ПСЖ и Челси в 1/2 ЛЧ, Монзуль снова рассудит украинское Класико. Главные новости от 13 апреля
- "Такого адреналина мне и не хватало. Я словно сварился заживо". Почеттино – о выходе ПСЖ в 1/2 ЛЧ
- Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО
- Голый мужчина, который вырвался на поле во время матча Гранады и МЮ. Кто он?