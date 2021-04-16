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Защитник Лейпцига отреагировал на слухи о трансфере в Ливерпуль
Конате не намерен покидать Бундеслигу
Фото: Getty Images
Защитник "Лейпцига" Ибраима Конате отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны "Ливерпуля".
"У меня контракт с "Лейпцигом" до 2023 года. Все контракты соблюдаются. "Ливерпуль"? В футболе всегда много слухов, и многие сразу верят в эти слухи. Ни я, ни мои агенты не получали звонков от "Ливерпуля". У меня есть цели в "Лейпциге". Мы хотим финишировать как можно выше в Бундеслиге, дойти до финала Кубка Германии", — приводит Bild слова Конате.
В сезоне-2020/21 Конате провел 17 матчей за "Лейпциг", на его счету 1 гол.
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