Защитник Лейпцига отреагировал на слухи о трансфере в Ливерпуль

Защитник "Лейпцига" Ибраима Конате отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны "Ливерпуля".

"У меня контракт с "Лейпцигом" до 2023 года. Все контракты соблюдаются. "Ливерпуль"? В футболе всегда много слухов, и многие сразу верят в эти слухи. Ни я, ни мои агенты не получали звонков от "Ливерпуля". У меня есть цели в "Лейпциге". Мы хотим финишировать как можно выше в Бундеслиге, дойти до финала Кубка Германии", — приводит Bild слова Конате.

В сезоне-2020/21 Конате провел 17 матчей за "Лейпциг", на его счету 1 гол.