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Назван лучший игрок марта в Бундеслиге

Германия
(1 голосов)

Им стал полузащитник Айнтрахта

Назван лучший игрок марта в Бундеслиге

Новина українською

Полузащитник франкфуртского "Айнтрахта" Филип Костич стал лучшим игроком чемпионата Германии по итогам марта, пишет пресс-служба турнира.

В минувшем месяце 28-летний серб провел 3 матча, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.

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В статье: Филип Костич Айнтрахт
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