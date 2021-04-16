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Назван лучший игрок марта в Бундеслиге
Им стал полузащитник Айнтрахта
Полузащитник франкфуртского "Айнтрахта" Филип Костич стал лучшим игроком чемпионата Германии по итогам марта, пишет пресс-служба турнира.
В минувшем месяце 28-летний серб провел 3 матча, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.
???? The votes have been counted and you've chosen @Eintracht_eng's Filip Kostic as the #BundesligaPOTM for March! ????@EASPORTSFIFA #FIFA21 pic.twitter.com/w7Qti8qsf6— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 16, 2021
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