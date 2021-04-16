Айнтрахт провалил переговоры с Рангником

Известный немецкий специалист Ральф Рангник не станет новым спортивным директором "Айнтрахта" из Франкфурта.

Франкфуртский клуб ищет нового спортивного директора после того, как Фреди Бобич решил присоединиться к "Шальке 04", сообщает Bild.

Состоялись 2-часовые переговоры с 62-летним Рангником. Но они не принесли результата, поиск спортивного директора продолжается.

Ральф Рангник был футболистом в 1976-1988 годах, а с 1983 по 2019 работал тренером, возглавлял "РБ Лейпциг", "Шальке 04", "Штутгарт".