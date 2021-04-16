  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Айнтрахт провалил переговоры с Рангником
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Айнтрахт провалил переговоры с Рангником

Германия
(1 голосов)

Кресло Бобича пустует

Айнтрахт провалил переговоры с Рангником

Новина українською

Известный немецкий специалист Ральф Рангник не станет новым спортивным директором "Айнтрахта" из Франкфурта.

Франкфуртский клуб ищет нового спортивного директора после того, как Фреди Бобич решил присоединиться к "Шальке 04", сообщает Bild.

Состоялись 2-часовые переговоры с 62-летним Рангником. Но они не принесли результата, поиск спортивного директора продолжается.

Ральф Рангник был футболистом в 1976-1988 годах, а с 1983 по 2019 работал тренером, возглавлял "РБ Лейпциг", "Шальке 04", "Штутгарт".

Читайте такжеТренер, который побеждал и Динамо, и Шахтер. Всё, что нужно знать об Айнтрахте
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ральф Рангник Айнтрахт (Франкфурт) Фреди Бобич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...