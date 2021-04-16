Бундеслига, 29-й тур

Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" – "Хоффенхайм" 0:0

"РБ Лейпциг": Гулачи – Упамекано, Конате (Хальстенберг, 78), Орбан – Анхелиньо (Кампль, 46), Забитцер, Адамс, Мукиеле (Хайдара, 46) – Нкунку, Ольмо (Серлот, 62) – Форсберг (Поульсен, 72)

"Хоффенхайм": Бауманн – Сессеньон, Ричардс, Пош, Кадержабек – Крамарич (Адамян, 90+1), Самассеку, Гриллич (Гачинович, 56) – Баумгартнер, Рюттер (Бебу, 46), Сков (Нордтвейт, 62)

Предупреждения: Пош (46), Баумгартнер (79)

В первом тайме "Хоффенхайм" здорово сдерживал фаворита. "Лейпциг" подолгу владел мячом, но у них мало что получалось впереди. Гости зацементировали центр поля, вынуждая "быков" играть через фланги. А это совсем не то, чего хотел "Лейпциг" с невысоким Форсбергом на острие. Единственная хорошая атака в первом половине прошла на 33-й минуте, когда Ольмо ворвался в штрафную после стеночки с Форсбергом, но не сумел найти партнёра точным прострелом, хотя свободных адресатов хватало.

"Лейпциг" наконец нашёл свою игру лишь по окончанию часа игрового времени. Сначала Нкунку нанёс первый удар в створ ворот на 59-й минуте, а уже в следующей атаке у Адамса был первый голевой шанс, но американец с нескольких метров промахнулся по воротам ударом головой. На заключительный этап матча Нагельсманн бросил в бой сразу двух форвардов, выпустив Серлота и Поульсена. У первого был момент после изящной скидки Форсберга, но норвежец пульнул мяч куда-то в небо вместо прицельного удара.

Матч уже было близился к закономерным нулям, как на последних секундах Юссуф Поульсен после подачи с углового казалось открыл счёт в матче. Увы, после удара головой мяч также задел и руку Поульсена, поэтому гол был отменён. В итоге – 0:0.

Таким образом "Лейпциг" фактически выбыл из чемпионской гонки за 5 туров до финиша. Завтра у "Баварии" будет шанс увеличить свой отрыв до 6 очков в случае победы над "Вольфсбургом". "Хоффенхайм" же во второй раз за 5 дней полностью нейтрализовал соперника и засушил игру, вслед за "Байером" сыграл нулевую ничью и с "быками".