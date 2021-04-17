Вольфсбург – Бавария: Где и когда смотреть онлайн матч Бундеслиги

Третья команда Бундеслиги "Вольфсбург" примет на своём поле лидера и главного гегемона страны "Баварию". В случае победы мюнхенцы практически гарантируют себе очередной титул, пользуясь осечкой "РБ Лейпциг". Но "волки" не знают поражений на "Фольскваген Арене" в этом розыгрыше чемпионата, так что команде Флика придётся непросто.

Матч 29-го тура Бундеслиги между "Вольфсбургом" и "Баварией" состоится в субботу, 17 апреля. Начало матч в 16:30. В Украине матч будет можно будет посмотреть на медиасервисе Megogo.

Бундеслига, 29-й тур

17 апреля. Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфсбург" 16:30 "Бавария"

Трансляция – Megogo

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