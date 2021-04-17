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Вольфсбург – Бавария: Где и когда смотреть онлайн матч Бундеслиги

Германия
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Вольфсбург – Бавария: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17 апреля ⋊ Бундеслига на UA-Футбол

Вольфсбург – Бавария: Где и когда смотреть онлайн матч Бундеслиги

Фото: imago images/Автор - неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Третья команда Бундеслиги "Вольфсбург" примет на своём поле лидера и главного гегемона страны "Баварию". В случае победы мюнхенцы практически гарантируют себе очередной титул, пользуясь осечкой "РБ Лейпциг". Но "волки" не знают поражений на "Фольскваген Арене" в этом розыгрыше чемпионата, так что команде Флика придётся непросто.

Матч 29-го тура Бундеслиги между "Вольфсбургом" и "Баварией" состоится в субботу, 17 апреля. Начало матч в 16:30. В Украине матч будет можно будет посмотреть на медиасервисе Megogo.

Бундеслига, 29-й тур

17 апреля. Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфсбург" 16:30 "Бавария"

Трансляция – Megogo

Если у вас не отображается плеер выше, то вы можете открыть трансляцию по прямой ссылке здесь.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Вольфсбург
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