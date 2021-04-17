Бундеслига. Мусиала ведёт Баварию к титулу, Гладбах жестоко разделался с Айнтрахтом

"Бавария" сделала решающий шаг к очередному титулу, нанеся "Вольфсбургу" первое поражение на "Фольксваген Арена" в этом розыгрыше Бундеслиги. Теперь отрыв Мюнхена от "Лейпцига" за 5 туров до финиша составляет целых 7 очков.

Команды очень резво начали матч, забив пять голов в первом тайме. "Бавария" рано повела в счёте благодаря Мусиале. Джамал накрутил пару оппонентов в штрафной и пробил, после чего мяч предательски пролетел под рукой Куна Кастельса. На этом ошибки кипера не закончились – после навеса Алабы с фланга Кун выронил мяч из рук, который стал лёгкой добычей для Чупо-Мотинга. 0:2.

"Вольфсбург" отыграл один мяч усилиями Вута Вегорста, забившего 19 гол в кампании. Шлагер подкараулил ошибку Мюллера на своей половине поля, выкатил на своего главного бомбардира, а тот в одно касание уложил круглый в угол. Мюнхен тут же возобновил разницу мячей, а Мюллер исправился. Томас с фланга подал на Мусиалу, после чего 18-летний форвард нанёс красивый удар головой. 1:3 Усилиями Филиппа "волки" отыграли ещё один мяч во втором тайме, но "Бавария" не позволила сопернику восстановить паритет, уверенно контролировав ход игры до конца встречи.

Бундеслига, 29-й тур

Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфсбург" 2:3 "Бавария"

Голы: Вегорст (35), Филипп (54) – Мусиала (15, 37), Чупо-Мотинг (24)

"Вольфсбург": Кастельс – Отавио, Брукс, Лакруа, Мбабу – Герхардт, Шлагер – Виктор (Руссийон, 60), Филипп (Бялек, 78), Баку (Брекало, 55) – Вегорст

"Бавария": Нойер – Дэвис, Эрнандес (Куасси, 90+6), Боатенг, Павар – Алаба, Киммих – Мусиала (Коман, 73), Мюллер, Сане (Мартинес, 87) – Чупо-Мотинг

Предупреждения: Отавио (57), Мбабу (86) – Эрнандес (79)

"Боруссия" М нанесла унизительное поражение "Айнтрахту". На неделе стало известно, что тренер Франкфурта Ади Хюттер летом возглавит Гладбах, и его будущие подопечные решили во всей красе предстать перед будущим наставником, преподнеся ему своеобразный презент.

"Боруссия" заслуженно победила, но на 4:0, пожалуй, не наиграла. Ключевой в дуэли стала игра Гладбаха на угловых, обеспечившая им комфортный задел. Гинтер открыл счёт в матче после корнера на старте поединка. Во втором тайме Хофманн к ассисту добавил ещё и гол, прошив Траппа мощным ударом с острого угла. Ещё через 7 минут Бенсебайни вновь наказал "орлов" с углового (вновь ассист Хофманна), а Вольф довершил разгром в контратаке на последних секундах игры. Гладбах забил 20-й и 21-й гол со стандарта – лучший показатель в лиге.

"Боруссия" поднимается на 7-е место, продолжая борьбу за еврокубки. Осечка же "Айнтрахта" вслед за "Вольфсбургом" дарит надежду для Дормунда, который может вернуться в борьбу за зону Лиги Чемпионов, если завтра победит "Вердер".

Менхенгладбах, "Боруссия Парк"

"Боруссия" М 4:0 "Айнтрахт"

Голы: Гинтер (10), Хофманн (60), Бенсебайни (67), Вольф (90+5)

"Боруссия": Зиппель – Бенсебайни (Вендт, 90), Эльведи, Гинтер, Лайнер – Нойхаус, Закария (Райц, 90) – Тюрам (Эмболо, 78), Хофманн (Херманн, 82), Лазаро (Вольф, 90) – Плеа

"Айнтрахт": Трапп – Ндика, Ильзанкер (Хасебе, 65), Тута – Костич, Роде (Чендлер, 65), Соу, Дурм (Юнес, 65) – Камада (Баркок, 84) – Йович, Силва

Предупреждение: Бенсебайни (46), Чендлер (78), Райц (90+2) – Ндика (43), Ильзанкер (53), Силва (75)

"Унион" одержал первую победу в четырёх турах, одолев дома "Штутгарт". 3 очка команде Урса Фишера принесли голы Прёмеля и Мусы в первом тайме. Оба раза партнёрам ассистировал Триммель, выполнив шикарные навесы с правого фланга. "Швабы" отыграли один мяч усилиями Фёрстера, но на большее их не хватило. 2:1.

Берлинцы, как и Гладбах, продолжают сражения за Лигу Европы или Лигу Конференций, в то время как "Штутгарт" видимо из этой гонки выбыл.

Берлин, "Ан дер Альтен Фёрстерей"

"Унион" 2:1 "Штутгарт"

Голы: Прёмель (20), Муса (43) – Фёрстер (49)

"Унион": Люте – Шлоттербек, Кнохе, Фридрих – Ленц, Андрих, Прёмель (Грисбек, 85), Триммель (Рюэрсон, 86) – Гентнер (Ингвартсен, 62) – Крузе, Муса (Тойхерт, 70)

"Штутгарт": Кобель – Каминьский (Сиссе, 85), Антон, Мавропанос – Томми (Чурлинов, 59), Каразор, Эндо, Штенцель (Фёрстер, 46) – Дивади (Климович, 46), Калайджич, Кулибали (Массимо, 46)

Предупреждения: Прёмель (9), Триммель (83) – Кулибали (30), Каразор (51), Мавропанос (90+2)

"Фрайбург" дома потешился над жалким "Шальке", отправив в ворота главного аутсайдера лиги 4 безответных мяча.

Первые два гола Гельзенкирхен привёз себе сам. Сначала Стамбули промазал по мячу и позволил Сантамарии вырваться в опасную зону. Француз прострелил на Хелера, которому оставалось только попасть в пустые ворота. Вслед за Стамбули привёз Хунтелар, врезавший Шаллаи локтем в своей штрафной. Сам пострадавший 11-метровый и реализовал.

Во второй половине у "Фрайбурга" уже блистал капитан Гюнтер. Сначала он подкараулил ошибку "Шальке" при начале атаки, тут же нанеся прицельный дальний удар. Под занавес встречи Кристиан забил ещё раз, вновь исполнив искусный лонгшот. "Фрайбург" закрепился в первой половине таблицы, в то время как "Шальке" продолжает своё бесславное падение во вторую Бундеслигу.

Фрайбург, "Шварцвальд-Штадион"

"Фрайбург" 4:0 "Шальке"

Голы: Хелер (7), Шалаи (22, пен), Гюнтер (50, 74)

"Фрайбург": Мюллер – Хайнц, Шлоттербек, Линхарт – Гюнтер, Хефлер, Сантамария (Кейтель, 60), Шмид (Кюблер, 80) – Хелер (Петерсен, 77), Демирович (Чон, 78), Шаллаи (Квон, 77)

"Шальке": Ферманн – Тшау, Стамбули, Беккер (Сане, 68) – Колашинац, Боздоган (Ут, 56), Маскарелл, Сердар (Мустафи, 56), Айдын – Арит (Хоппи, 86), Хунтелаар (Пасиенсия, 86)

Предупреждения: Сантамария (9), Хайнц (29) – Хунтелаар (21)

"Аугсбург" и "Арминия" провели матч в крайне аккуратном стиле, порой переходящий в откровенную трусливость. Как итог – закономерные нули на табло.

Помимо момента у Фогльзаммера у гостей в первом тайме и шанса Варгаса у хозяев во второй половине нечего было и вспомнить. Ну помимо символичной для поединка жёлтой карточки кипера "Аугсбурга" Гикевича за затяжку времени.

"Аугсбург" благодаря набранному пункту оторвался от зоны вылета на безопасные 7 очков. "Арминии" же это очко позволило как минимум до матча "Герты" выбраться из красной зоны.

Аугсбург, "ВВК Арена"

"Аугсбург" 0:0 "Арминия"

"Аугсбург": Гикевич – Яго, Удуохай, Гауэлеу (Оксфорд, 46), Фрамбергер – Р. Хедира (Груэсо, 46), Штробль – Варгас, Калиджури – Хан, Рихтер (Финнбогассон, 65)

"Арминия": Ортега – Лукоки, Нильссон, Пипер, Бруннер – Кунце, Притль, Окугава (де Медина, 88) – Фогльзаммер, Клос (Шипплок, 69), Доан (Гебауэр, 77)

Предупреждения: Штробль (26), Хедира (44), Калиджури (83), Гикевич (90+1) – Шипплок (90+1)