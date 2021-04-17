Флик покинет Баварию по окончании сезона

Ханс-Дитер Флик покинет "Баварию" летом. Тренер не хочет продолжать сотрудничество с командой. Его целью является работа в сборной Германии. Однако это возможно только после окончания Евро-2020 - ранее Йоахим Лев не покинет свой пост.

Главной целью "Баварии" станет Юлиан Наггельсман, которого руководство мюнхенцев хочет видеть на тренерском мостике. Однако переход тренера с "Лейпцига" не будет легким для "мюнхенцев" - клубу придется платить компенсацию.

В этом сезоне "Бавария" сыграла 29 матчей в Бундеслиге. На счету клуба 21 победа, три ничьи и пять поражений. На этой неделе команда Флика вылетела из Лиги Чемпионов от "ПСЖ" (3: 3 по двум матчам).