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Бундеслига. Байер – Кельн 3:0. Бэйли уничтожил козлов
Ямайский вингер организовал все три гола
Фото – Getty Images, автор – неизвестен
Бундеслига, 29-й тур
Леверкузен, "Бай-Арена"
"Байер" 3:0 "Кёльн"
Голы: Бэйли (5, 76), Диаби (51)
"Байер": Градецки – Тапсоба, Бендер, Едвай (Та, 46) – Венделл (Синкгравен, 57), Паласиос (Фримпонг, 46), Арангис, Диаби (Демирбай, 73) – Бэйли (Аларио, 83), Амири – Шик
"Кёльн": Т. Хорн – Я. Хорн (Каттербах, 70), Чихос, Борно, Эхизибу (Шмиц, 70) – Хектор, Скири (Озджан, 79) – Кайнц (Дрекслер, 70), Майер, Вольф (Лимниос, 85) – Бонавентуре
Предупреждение: Тапсоба (40) – Чихос (90)
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