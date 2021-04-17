  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига. Байер – Кельн 3:0. Бэйли уничтожил козлов
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига. Байер – Кельн 3:0. Бэйли уничтожил козлов

Германия
(1 голосов)

Ямайский вингер организовал все три гола

Бундеслига. Байер – Кельн 3:0. Бэйли уничтожил козлов

Фото – Getty Images, автор – неизвестен

Новина українською

Бундеслига, 29-й тур

Леверкузен, "Бай-Арена"

"Байер" 3:0 "Кёльн"

Голы: Бэйли (5, 76), Диаби (51)

"Байер": Градецки – Тапсоба, Бендер, Едвай (Та, 46) – Венделл (Синкгравен, 57), Паласиос (Фримпонг, 46), Арангис, Диаби (Демирбай, 73) – Бэйли (Аларио, 83), Амири – Шик

"Кёльн": Т. Хорн – Я. Хорн (Каттербах, 70), Чихос, Борно, Эхизибу (Шмиц, 70) – Хектор, Скири (Озджан, 79) – Кайнц (Дрекслер, 70), Майер, Вольф (Лимниос, 85) – Бонавентуре

Предупреждение: Тапсоба (40) – Чихос (90)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Байер (Леверкузен) Кёльн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...