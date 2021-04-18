Ракета из Косово. Главный актив Вердера, который должен уйти на повышение

Судьба прошлого летнего трансферного окна бременского "Вердера" зависела от решения одного игрока. Милот Рашица был уже готов паковать вещи в другой клуб, но вмешались обстоятельства непреодолимой силы. "Музыканты" находились в режиме ожидания, так как его нужно было кем-то заменить, да и в принципе трансферный бюджет этого клуба совсем небольшой. Косовар остался в Бремене, а потом получил тяжелейшую травму. Свой последний гол он забивал 27 июня 2020 года, следующий раз отличился лишь 10 апреля, спустя 287 дней. Виной всему травмы.

Милот Рашица родился в Вучитрне, что на севере независимого государства Косово. Появился Милот в очень непростые времена: в стране шла война. Семья была вынуждена сбежать. Тогда мальчику было лишь два года. После ее окончания, семья в полном составе вернулась домой и увидела ужасающие разрушительные последствия столкновений на улицах города. Его отец работал дантистом, однако парня не прельщала такая судьба и он довольно рано осознал, что футбол – это его. Шаг навстречу мечте был сделан благодаря дяде Милота – бывшему футболисту, который записал его в футбольную школу Приштины.

"Мой отец – дантист, он не был связан с футболом. А вот мой дядя играл в первой лиге Косово. Он и записал меня в академию. Сначала мой отец был слегка разочарован моим выбором, ведь он надеялся, что я, как и он, буду заниматься зубами. Но когда он увидел меня на поле, то поддержал мою мечту. Наш родной город Вучитрн находится примерно в 60 километрах от футбольной школы в Приштине", – рассказал о своих первых шагах Милот Рашица в интервью Bild.

Свою профессиональную карьеру юркий молодой игрок начал в клубе "Вучитрн" из своего родного города. В 2013 году он получил право дебютировать за основную команду. Его успешные не по годам выступления были замечены заграницей.

Ему было семнадцать, когда на двухнедельный просмотр Милота позвал бельгийский "Гент". Профессиональный контракт с зарубежной командой подписать Рашица еще не мог из-за своего возраста. Он понравился руководству, начались переговоры на будущее, на 2014 год. Однако Милота не устроили финансовые условия.

"Меня радует тот факт, что мне предложили контракт. Но я все еще молод и если решу, что настало время покинуть косовский футбол, то это должно произойти при полностью благоприятных обстоятельствах. До следующего сезона могут последовать другие предложения. Я не чувствую себя обязанным говорить "да" на первое же", – рассуждал зрелый не по годам Милот. И переговоры с "Гентом" были свернуты, так как парень решил еще поиграть дома.

Осенью 2013 года игрок получил травму и его отправили восстанавливаться в немецкий Ганновер. Там же он умудрился пройти просмотр в местном "Ганновер 96" и даже съездить в "Унион Берлин".

Восстановившись после травмы, Рашица помог родному клубу победить в лиге, а сам записал на свой счет девять мячей в двадцать одном матче. Летом ему исполнилось 18 и теперь он мог уже официально вести переговоры с другими клубами. Его следующей точкой стал "Витесс", с которым он подписался в феврале 2015 года, но переезда пришлось ждать до лета. Воспитавший Рашицу клуб получил 300 тысяч евро.

Спустя тридцать дней после подписания трехлетнего контракта Милот Рашица дебютировал за "Витесс". Причем дебют пришелся сразу на еврокубок: клуб встречался с "Саутгемптоном" в Лиге Европы (0:3). 9 августа был дебют в Эредевизи в матче с "Виллемом II", а первый гол Милот забил в сентябре в ворота "Де Граафсхапа". Свой единственный трофей в Нидерландах Милот Рашица завоевал в сезоне 2016/2017 – Кубок Нидерландов. Это был первый трофей "Витесса" за его 125-летнюю историю. Всего за клуб он провел 100 матчей, забил 15 голов и отдал 24 результативные передачи. В 2018 году он решил, что пора ехать туда, где ему понравилось – в Германию.

300 тысяч, заплаченные косовскому клубу, превратились за несколько лет в 6,3 млн евро, которые перечислил бременский "Вердер". 31 января он стал бременским музыкантом, а 3 февраля уже дебютировал в победном матче с "Шальке 04" (2:1). Первые полгода в новой лиге получились более чем впечатляющими: 17 матчей, восемь голов и четыре ассиста.

"Коронавирусный" сезон Милот Рашица начал на мировом уровне. В первых 11 турах немецкой бундеслиги косовар отправил в ворота соперников семь мячей и трижды ассистировал партнерам. У него наладилось отличное взаимопонимание с американским форвардом "музыкантов" Джошем Сарджентом. Но в 2020-м прицел полностью сбился, что сказалось на форме клуба: Рашица забил лишь один гол – в победном кубковом матче против дортмундской "Боруссии". Дальше – тишина аж до 34 тура. "Вердеру" кровь из носу нужна была победа, а в соперниках был "Кельн". "Зелено-белые" разгромили "козлов" со счетом 6:1, один из голов забил Рашица. Это позволило клубу попасть в стыковые матчи, в которых они заслужили право остаться в элите.

Тогда началась его трансферная сага с переходом в "РБ Лейпциг". Алтин Лала, бывший игрок "Ганновера", а сейчас консультант Милота Рашицы подтвердил интерес со стороны красных быков, заявив, что "тренер и его стиль игры хорошо сочетаются с Милотом".

Как сообщал Bild, "РБ Лейпциг" сделал официальное предложение "Вердеру" – 15 млн евро плюс 3 млн евро бонусами. Однако в бременском клубе заявили, что это слишком мало, потребовав не менее 25 млн. Очевидно, бременцы пытались сыграть на интересе "Милан", "Ливерпуля" и берлинской "Герты".

Сам Милот имел личный разговор с Юлианом Нагельсманном, главным тренером "Die Roten Bullen". После него он решил, что предложения из Англии и Италии ему не интересны. Но в итоге "Лейпциг" остановил свой выбор на Сорлоте из "Кристал Пэлас" и Хване из "Зальцбурга", поэтому Рашице пришлось оставаться в Бремене еще на один сезон. Как оказалось, худший в его карьере.

Милота Рашицу часто сравнивают с Алексисом Санчесом. Причем не времен его игры за "Удинезе", а за выступления в "Арсенале". У них даже конституция тела довольна схожа: оба невысокого роста и имеют низкий центр тяжести. Милот Рашица – взрывной фланговый игрок, любящий играть слева, правоногий. У него отличная стартовая и дистанционная скорости. Также Рашицу использовали под нападающими, но наиболее эффективен он все-таки был слева.

Милот слишком выделялся на фоне серого "Вердера". Он постоянно создавал моменты для партнеров, но они не забивали. Косовар отлично работает ногами и имеет один из лучших дриблингов в Европе. Он нанес больше всех ударов по воротам в команде, создал больше всех шансов. За свою скорость игрок получил прозвище Ракета.

У Ракеты есть один довольно существенный минус: как человек, который нацелен на гол, он бывает излишне эгоистичен. Не раз и не два в сезоне Милот, ощущая собственное превосходство над одноклубниками, передерживал мяч или пробивал далеко не с самой удачной позиции. Возможно, что это можно списать на его максимализм или на сезонную безнадегу, которая его не могла не донимать.

"Я никогда не доволен собой. Всегда хочу большего. Когда я забил 10 голов, хочу забить 15. Когда забил 15, хочу 20. Как форвард, я хочу забивать как можно больше", – сказал Рашица в интервью DPA.

Прошлым летом уйти из "Вердера" не получилось, а сезон пока оказывается не таким, как хотелось бы. Восстановившись от травмы лодыжки, он вернулся на поле, но уже в сентябре вновь выбыл: подвело колено. Сорок дней без футбола, возвращение на поле и вновь серьезная травма, теперь уже подколенного сухожилия.

Без футбола Рашица обходился аж до февраля. Это вместе с заканчивающимся в 2022-м году контрактом явно сбило его трансферную стоимость. Если в декабре 2019-го он оценивался в 35 млн евро по версии transfermarkt, то сейчас лишь 12 млн. Однако мало кто сомневается, что Милот Рашица – талантливый игрок, который не должен задерживаться в составе беспросветного "Вердера".