Бундеслига, 29-й тур

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" Д 4:1 "Вердер"

Голы: Рейна (29), Холанд (34, пен, 38), Селассие (87, автогол) – Рашица (14)

"Боруссия": Хитц – Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Морей (Пищек, 46) – Дауд (Джан, 61) – Ройс (Реньер, 88), Брандт (Азар, 74), Беллингем, Рейна – Холанд (Тиггес, 88)

"Вердер": Павленка – Мойсандер, Грос, Велькович – Фридль, Биттенкурт (Шмид, 33), Мёвальд (Сарджент, 59), Эггештайн, Селассие – Осако (Зельке, 59), Рашица (Мбом, 88)

Предупреждения: Дауд (48) – Фридль (59), Велькович (66), Гросс (77), Мойсандер (85)

"Боруссия" спокойно разобралась с "Вердером" на своём поле, несмотря на ранний гол бременцев. Таким образом Дортмунд воспользовался осечками "Вольфсбурга" и "Айнтрахта" в этом туре, приблизившись к зоне Лиги Чемпионов, дистанция до которой теперь составляет 4 очка. Также своё слово наконец сказал Холанд, прервавший 3-матчевую безголевую серию дублем.

"Вердер" открыл счёт в матче в дебютные 15 минут. "Музыканты" вытянули БД на свою половину поля, после чего последовала дальняя передача Эггештайна на Рашицу. Хуммельс и Аканджи делала офсайдную ловушку, но на фланге задержался Морей. В итоге косовар удрал один на один с Хитцем и спокойно пробил в дальний угол мимо кипера – 0:1.

Ответа от Дортмунда долго ждать не пришлось. Джио Рейна не постеснялся взять игру на себя и мощнейшим ударом с дальней дистанции восстановил паритет. А потом за дело взялся Холанд. Сначала Эрлинг вывел команду вперёд, реализовав пенальти, а вслед за этим укрепил преимущество в счёте, воспользовавшись трагикомичным подарком Мёвальда.

"Боруссия" продолжала доминировать и во втором тайме, но долго не могла довести счёт до разгромного. Рейна умудрился промазать с пары метров, Холанд не реализовал свой выход сам на сам, а когда наконец забил, то оказался в положении вне игры. В итоге "Вердер" привёз себе сам. Хуммельс пробивал головой после корнера, но любезный Селассие решил помочь Матсу, подправив его удар аккурат в угол. 4:1.