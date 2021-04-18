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Клозе – о ситуации с Фликом: Нужно уважать друг друга, даже если согласия добиться удается не всегда

Германия
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Звезда "Баварии" и сборной Германии призвал найти понимание в сложившейся ситуации

Клозе – о ситуации с Фликом: Нужно уважать друг друга, даже если согласия добиться удается не всегда

Sky Sports

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Ассистент главного тренера "Баварии" Мирослав Клозе высказался о положении в клубе и своем контракте, который заканчивается летом 2021 года:

"Лично для меня то, что клуб со мной еще ничего не обсуждал, не проблема. Что действительно заставляет меня задуматься о будущем – это то, как построено общение внутри клуба.

Нужно уважать друг друга, даже если согласия добиться удается не всегда. Хенесс и Румменигге вывели клуб на мировой уровень потому, что ставили его превыше всего, а не преследовали личные интересы", – заявил Клозе.

Мирослав Клозе в составе "Баварии" провел 150 матчей и забил 53 гола. С 2020-го года он является ассистентом главного тренера клуба.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мирослав Клозе Ханси Флик
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