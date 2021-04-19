Флик: Суперлига не пойдет на пользу европейскому футболу

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик высказался о создании европейской Суперлиги.

"Я полностью поддерживаю заявление дортмундской „Боруссии“. Это не пойдёт на пользу европейскому футболу", — приводит слова Флика Goal.com.

Напомним, ранее официально объявили о присоединении к Суперлиге, такие клубы, как "Милан", "Арсенал", "Атлетико", "Челси", "Барселона", "Интер", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Тоттенхэм".