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Бавария выступила с заявлением по поводу Суперлиги

Германия
(3 голосов)

Мюнхенцы категорически против

Бавария выступила с заявлением по поводу Суперлиги

fcbayern.com

Новина українською

"Бавария" Мюнхен выразила четкую позицию по отношению к теме Суперлиги. Президент Херберт Хайнер заявил, что руководство клуба и болельщики не заинтересованы в создании Суперлиги.

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"Члены нашего клуба и болельщики отвергают Суперлигу. Нашим желанием и целью является сохранение для европейских клубов этого замечательного и эмоционального турнира под названием Лига чемпионов, который мы хотим развивать вместе с УЕФА. "Бавария" Мюнхен говорит "Нет" Суперлиге".

Председатель правления Карл-Хайнц Румменигге подчеркнул: "От имени правления я имею право четко заявить, что "Бавария" не будет принимать участие в Суперлиге. "Бавария" солидарна с Бундеслигой. Выступление в Лиге чемпионов в качестве немецкого клуба для нас всегда было и остается большой радостью. Мы все по-прежнему с удовольствием вспоминаем нашу победу в Лиге чемпионов в Лиссабоне. Такой счастливый момент невозможно забыть. Для "Баварии" Лига чемпионов является лучшим клубным турниром в мире", - приводит слова Хайнера официальный сайт клуба.

Напомним, что Суперлигу планируют проводить в формате двух групп по 10 команд. Турнир может стартовать уже в августе. Матчи будут проходить посреди недели.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Суперлига
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Комментарии (4)
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Governor-General (Odessa)
20.04.2021 в 18:03
Молодцы немцы!
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0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
20.04.2021 в 18:03
Суперлиге - нет! Прочь руку американского капитала от европейского футбола!
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0
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Очманілий Заєць (Odessa)
20.04.2021 в 17:53
Ну ось і все. Гаплик Суперлізі. Проблема лише в тому, що футбольні сєпари не виступали насправді за Суперлігу, яка швидко загнулася б, а вимагають переподілу прибутків ЛЧ на свою користь. А Суперліга - це тільки прикриття. Так само як західні монголи вимагають воду в Крим, а лякають тотальною війною.
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+1
0
Litb@rski (Кёльн)
20.04.2021 в 17:25
И это здорово
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+6
0


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