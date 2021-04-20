Бавария выступила с заявлением по поводу Суперлиги

"Бавария" Мюнхен выразила четкую позицию по отношению к теме Суперлиги. Президент Херберт Хайнер заявил, что руководство клуба и болельщики не заинтересованы в создании Суперлиги.

Читайте также Хендерсон созвал всех капитанов клубов АПЛ

"Члены нашего клуба и болельщики отвергают Суперлигу. Нашим желанием и целью является сохранение для европейских клубов этого замечательного и эмоционального турнира под названием Лига чемпионов, который мы хотим развивать вместе с УЕФА. "Бавария" Мюнхен говорит "Нет" Суперлиге".

Председатель правления Карл-Хайнц Румменигге подчеркнул: "От имени правления я имею право четко заявить, что "Бавария" не будет принимать участие в Суперлиге. "Бавария" солидарна с Бундеслигой. Выступление в Лиге чемпионов в качестве немецкого клуба для нас всегда было и остается большой радостью. Мы все по-прежнему с удовольствием вспоминаем нашу победу в Лиге чемпионов в Лиссабоне. Такой счастливый момент невозможно забыть. Для "Баварии" Лига чемпионов является лучшим клубным турниром в мире", - приводит слова Хайнера официальный сайт клуба.

Напомним, что Суперлигу планируют проводить в формате двух групп по 10 команд. Турнир может стартовать уже в августе. Матчи будут проходить посреди недели.