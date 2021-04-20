Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. Кёльн – Лейпциг 2:1. Дубль Хектора возвращает козлов в борьбу за выживание
Капитан сказал своё слово в самый нужный момент
Фото: Getty Images, автор – ROLF VENNENBERND
Бундеслига, 30-й тур
Кёльн, "Рейн Энерги"
"Кёльн" – "Лейпциг" 2:1
Голы: Хектор (46, 60) – Хайдара (59)
"РБ Лейпциг": Гулачи – Хальстенберг (Клюйверт, 66), Упамекано, Клостерман, Мукиэле (Хван, 77) – Кампль, Адамс (Анхелиньо, 61) – Нкунку, Хайдара – Серлот, Форсберг (Ольмо, 61)
"Кёльн": Т. Хорн – Я. Хорн, Чихос, Борно, Эхизибу (Шмиц, 75) – Хектор (Мейер, 90+3), Скири, Реджбечай – Дрекслер, Дуда, Вольф (Кайнц, 66)
Предупреждения: Эхизибу (23) – Упамекано (56), Кампль (83)
Популярное сейчас
- Гвардиола: Суперлига не имеет отношения к спорту
- Бавария выступила с заявлением по поводу Суперлиги
- УЕФА летом запускает новый турнир. Что нужно знать о Лиге конференций? ВИДЕО
- Еще плюс три: Бавария, РБ Лейпциг и Порту могут пополнить Суперлигу
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Криштиану Роналду представил новую линейку очков собственного бренда СR7. ФОТО