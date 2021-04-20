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Бундеслига. Кёльн – Лейпциг 2:1. Дубль Хектора возвращает козлов в борьбу за выживание

Германия
(1 голосов)

Капитан сказал своё слово в самый нужный момент

Бундеслига. Кёльн – Лейпциг 2:1. Дубль Хектора возвращает козлов в борьбу за выживание

Фото: Getty Images, автор – ROLF VENNENBERND

Новина українською

Бундеслига, 30-й тур

Кёльн, "Рейн Энерги"

"Кёльн" – "Лейпциг" 2:1

Голы: Хектор (46, 60) – Хайдара (59)

"РБ Лейпциг": Гулачи – Хальстенберг (Клюйверт, 66), Упамекано, Клостерман, Мукиэле (Хван, 77) – Кампль, Адамс (Анхелиньо, 61) – Нкунку, Хайдара – Серлот, Форсберг (Ольмо, 61)

"Кёльн": Т. Хорн – Я. Хорн, Чихос, Борно, Эхизибу (Шмиц, 75) – Хектор (Мейер, 90+3), Скири, Реджбечай – Дрекслер, Дуда, Вольф (Кайнц, 66)

Предупреждения: Эхизибу (23) – Упамекано (56), Кампль (83)

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