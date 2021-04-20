Бундеслига. Бавария не заметила Байер, Шальке оформил вылет

Бундеслига, 30-й тур

Мюнхен, "Альянц Аррена"

"Бавария" 2:0 "Байер"

Голы: Чупо-Мотинг (7), Киммих (13)

"Бавария": Нойер – Дэвис, Эрнандес, Боатенг (Куасси, 63), Павар (Сарр, 82) – Алаба, Киммих – Мусиала (Скотт, 82), Мюллер (Горецка, 63), Коман (Сане, 63) – Чупо-Мотинг

"Байер": Градецки – Тапсоба, С. Бендер (Амири, 70), Та – Синкгравен (Венделл, 83), Паласиос, Арангис (Демирбай, 60), Фримпонг (Вирц, 46) – Бэйли, Диаби (Беллараби, 46) – Шик

"Бавария" воспользовалась осечкой "Лейпцига", оторвавшись от главного преследователя на 10 очков благодаря победе над "Байером". Таким образом Мюнхен сможет оформить очередной чемпионский титул уже в следующем туре, если сумеет добыть позитивный результат в выездном матче против "Майнца".

"Бавария" взялась за дело с самого дебюта встречи, оформив два гола в первые 13 минут встречи. Главным действующим лицом выступил Алаба. Сначала Давид шикарным кроссом из глубины вывел Мюллера на ударную позицию. Его удар Градецки отразил, но тут же подоспел Чупо-Мотинг, поразивший пустые ворота. Голевая серия камерунца теперь составляет уже три игры. В одной из следующих атак Алаба выполнил очередную подачу, и после серии рикошетов мяч выкатился прямиком к Киммиху, уверенно отправившего мяч в дальний угол ворот. 2:0.

"Байер" постепенно стал приходить в себя, но было уже поздно. До конца встречи у Чупо-Мотинга, Мусиалы и Сане был шанс довести счёт до разгромного, но они упустили свои возможности. "Фармацевты" ответили на это ударом Беллараби в перекладину, но на большее их не хватило.

Франкфурт-на-Майне, "Дойче Банк Парк"

"Айнтрахт" 2:0 "Аугсбург"

Голы: Хинтереггер (37), Силва (58)

"Айнтрахт": Трапп – Ндика, Хинтереггер (Хасебе, 46), Тута – Костич, Роде, Соу (Ильзанкер, 79), Чендлер (Дурм, 88) – Камада (Баркок, 83) – Силва, Йович (Юнес, 79)

"Аугсбург": Гикевич – Удуохай, Сухи, Оксфорд – Педерсен, Груэсо, Моравек (Штробль, 64), Гумны – Бенеш (Варгас, 80), Рихтер (Йенсен, 65) – Нидерлехнер (Финнбогасон, 65)

Предупреждения: Хинтереггер (31), Йович (50), Роде (84) – Удуохай (46)

Нереализованный пенальти: Финнбогасон (73)

"Айнтрахт" как минимум до матча "Вольфсбурга" поднялся в тройку лидеров, комфортно одолев "Аугсбург" на своём поле. После провала в прошлом туре (поражение 0:4 от Гладбаха) многие предрекали резкий спад "орлов" в связи с уходом Ади Хюттера с поста главного тренера будущим летом. Но "Айнтрахт" сумел собраться и вернуться на победный путь.

После травмы наконец вернулся на поле самый результативный защитник прошлого розыгрыша Бундеслиги Хинтереггер. Мартин успел провести на поле всего 45 минут, но и этого оказалось достаточно, чтобы подтвердить этот статус, открыв счёт в матче после углового. Во второй половине до комфортного перевес довёл Андре Силва, оформивший 24-й гол в нынешней кампании.

Билефельд, стадион "Билефельдер Альм"

"Арминия" – "Шальке" 1:0

Гол: Клос (50)

"Арминия": Ортега – Лукоки, Нильссон, Пипер, Бруннер (де Медина, 69) – Притль, Майер, Окугава (Гебауэр, 85) – Фогльзаммер (Суку, 69), Клос (Шипплок, 89), Доан (ван дер Хорн, 85)

"Шальке": Ферманн – Тшау, Стамбули, Мустафи – Колашинац, Арит (Сане, 78), Маскарелл, Сердар, Айдын – Пасиенсия (Ут, 53), Хунтелаар

Предупреждения: Клос (25), Бруннер (39), Пипер (53) – Тшау (58), Стамбули (64), Колашинац (90+1), Сане (90+4)

Удаление: Тшау (71, вторая жёлтая)

Нереализованный пенальти: Клос (80)

"Шальке" лишился математических шансов на спасение, проиграв "Арминии" (1:0). Это поражение стало для Гельзенкирхена 21-м в этом розыгрыше, оформившее их вылет из Бундеслиги. Для клуба это четвертое понижение в классе в истории – раньше они покидали высший дивизион в 1981, 1983 и 1988 годах.

"Арминия" давила всю игру и таки добилась своего на 50-й минуте. Фабиан Клос решился на дальний удар и не прогадал, отправив мяч прямиком в нижний угол ворот Ферманна. У Клос был шанс оформить дубль спустя полчаса, но ему не удалось реализовать пенальти. Благодаря победе "Арминия" поднялась на 14-ю позицию, оторвавшись от зоны вылета на 4 очка.