"Бавария" сделала ещё один шаг к титулу, обыграв "Байер". Команда Ханси Флика может оформить очередную салатницу уже в следующем туре, если обыграет "Майнц" на выезде.

Против "фармацевтов" Мюнхен решил исход встречи уже в первые 13 минут, забив два гола усилиями Чупо-Мотинга и Киммиха, после чего спокойно довёл игру до закономерной победы.

Бундеслига, 30-й тур

Мюнхен, "Альянц Аррена"

"Бавария" 2:0 "Байер"

Голы: Чупо-Мотинг (7), Киммих (13)

"Бавария": Нойер – Дэвис, Эрнандес, Боатенг (Куасси, 63), Павар (Сарр, 82) – Алаба, Киммих – Мусиала (Скотт, 82), Мюллер (Горецка, 63), Коман (Сане, 63) – Чупо-Мотинг

"Байер": Градецки – Тапсоба, С. Бендер (Амири, 70), Та – Синкгравен (Венделл, 83), Паласиос, Арангис (Демирбай, 60), Фримпонг (Вирц, 46) – Бэйли, Диаби (Беллараби, 46) – Шик