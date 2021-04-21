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Подвиг отважного Гектора. Кёльн – Лейпциг 2:1. Обзор матча
Йонас Хектор принёс победу "козлам"
Фото – Getty Images, автор – Christopher Neundorf
"Кёльн" возродил надежды на сохранение прописки в Бундеслиге благодаря сенсационной победе над "РБ Лейпцигом".
Главным героем встречи стал капитан "козлов" Йонас Хектор, неожиданно открывший в себе способности настоящего голеадора, оформив дубль. При этом за весь сезон до того хавбек отличился лишь однажды. Между забитыми мячами Йонаса уместился шикарный гол Хайдары с дальней дистанции, но в этот вечер было суждено победить хозяевам.
Бундеслига, 30-й тур
Кёльн, "Рейн Энерги"
"Кёльн" – "Лейпциг" 2:1
Голы: Хектор (46, 60) – Хайдара (59)
"РБ Лейпциг": Гулачи – Хальстенберг (Клюйверт, 66), Упамекано, Клостерман, Мукиэле (Хван, 77) – Кампль, Адамс (Анхелиньо, 61) – Нкунку, Хайдара – Серлот, Форсберг (Ольмо, 61)
"Кёльн": Т. Хорн – Я. Хорн, Чихос, Борно, Эхизибу (Шмиц, 75) – Хектор (Мейер, 90+3), Скири, Реджбечай – Дрекслер, Дуда, Вольф (Кайнц, 66)
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