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Подвиг отважного Гектора. Кёльн – Лейпциг 2:1. Обзор матча

Германия
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Йонас Хектор принёс победу "козлам"

Подвиг отважного Гектора. Кёльн – Лейпциг 2:1. Обзор матча

Фото – Getty Images, автор – Christopher Neundorf

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"Кёльн" возродил надежды на сохранение прописки в Бундеслиге благодаря сенсационной победе над "РБ Лейпцигом".

Главным героем встречи стал капитан "козлов" Йонас Хектор, неожиданно открывший в себе способности настоящего голеадора, оформив дубль. При этом за весь сезон до того хавбек отличился лишь однажды. Между забитыми мячами Йонаса уместился шикарный гол Хайдары с дальней дистанции, но в этот вечер было суждено победить хозяевам.

Бундеслига, 30-й тур

Кёльн, "Рейн Энерги"

"Кёльн" – "Лейпциг" 2:1

Голы: Хектор (46, 60) – Хайдара (59)

"РБ Лейпциг": Гулачи – Хальстенберг (Клюйверт, 66), Упамекано, Клостерман, Мукиэле (Хван, 77) – Кампль, Адамс (Анхелиньо, 61) – Нкунку, Хайдара – Серлот, Форсберг (Ольмо, 61)

"Кёльн": Т. Хорн – Я. Хорн, Чихос, Борно, Эхизибу (Шмиц, 75) – Хектор (Мейер, 90+3), Скири, Реджбечай – Дрекслер, Дуда, Вольф (Кайнц, 66)

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В статье: РБ Лейпциг Кёльн
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