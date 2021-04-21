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Фанаты Шальке устроили потасовку с игроками из-за вылета клуба из Бундеслиги

Германия
(2 голосов)

В последнем матче Арминия обыграла клуб с Гельзенкирхена

Фанаты Шальке устроили потасовку с игроками из-за вылета клуба из Бундеслиги

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Болельщики "Шальке" атаковали игроков после вылета из Бундеслиги. Соответствующие видеозаписи появились в "твиттере" Voetbal Ultras. На них видно, как футболисты "Шальке" спасаются бегством от разгневанных фанатов.

Напомним, в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021 "Арминия" принимала "Шальке-04". Встреча прошла на стадионе "Шюко-Арена" в Билефельде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Таким образом, "Шальке" досрочно вылетел из Бундеслиги.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Шальке
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Комментарии (2)
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vlapa (Киев)
21.04.2021 в 16:53
Спонсору надоїла іграшка, Але команда з історією, думаю шлях Малаги не повторить і свої помилки виправить
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Конфуцій (Львів)
21.04.2021 в 15:56
Газпромівська прокладка, тому виліт логічний))
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