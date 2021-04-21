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Фанаты Шальке устроили потасовку с игроками из-за вылета клуба из Бундеслиги
В последнем матче Арминия обыграла клуб с Гельзенкирхена
Болельщики "Шальке" атаковали игроков после вылета из Бундеслиги. Соответствующие видеозаписи появились в "твиттере" Voetbal Ultras. На них видно, как футболисты "Шальке" спасаются бегством от разгневанных фанатов.
Напомним, в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021 "Арминия" принимала "Шальке-04". Встреча прошла на стадионе "Шюко-Арена" в Билефельде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Таким образом, "Шальке" досрочно вылетел из Бундеслиги.
De spelers van Schalke 04 moesten gisteren na de nederlaag vluchten voor een grote groep boze supporters die teleurgesteld waren over de degradatie. pic.twitter.com/1CNBZALfS4— Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) April 21, 2021
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