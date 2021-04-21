Фанаты Шальке устроили потасовку с игроками из-за вылета клуба из Бундеслиги

Болельщики "Шальке" атаковали игроков после вылета из Бундеслиги. Соответствующие видеозаписи появились в "твиттере" Voetbal Ultras. На них видно, как футболисты "Шальке" спасаются бегством от разгневанных фанатов.

Напомним, в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021 "Арминия" принимала "Шальке-04". Встреча прошла на стадионе "Шюко-Арена" в Билефельде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Таким образом, "Шальке" досрочно вылетел из Бундеслиги.