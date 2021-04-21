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Бундеслига. Победы Вольфсбурга и Дортмунда, фееричный камбек Хоффенхайма в игре с Гладбахом

Германия
(1 голосов)

Хоффе и Гладбах выдали матч тура

Бундеслига. Победы Вольфсбурга и Дортмунда, фееричный камбек Хоффенхайма в игре с Гладбахом

Фото: KAI PFAFFENBACH/POOL/AFP via Getty Images

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Бундеслига, 30-й тур

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" Д 2:0 "Унион"

Гол: Ройс (27), Геррейру (88)

"Боруссия": Хитц – Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Пищек – Беллингем (Реньер, 90+1), Джан (Дауд, 59) – Азар (Санчо, 59), Ройс, Рейна (Брандт, 76) – Холанд

"Унион": Люте – Ленц, Кнохе (Шлоттербек, 73), Фридрих, Триммель – Промель (Гентнер, 80), Андрих, – Эндо (Бюльтер, 58), Крузе (Тойхерт, 73), Ингварстен – Муса (Похьянпало, 73)

Предупреждени: Беллингем (69), Хуммельс (72) – Кнохе (48)

Нереализованный пенальти: Холанд (27)

Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"

"Штутгарт" 1:3 "Вольфсбург"

Голы: Кастро (90) – Шлагер (13), Вегорст (29), Герхардт (65)

"Штутгарт": Кобель – Кемпф, Антон, Каразор – Кулибали, Ахамада (Кастро, 71), Эндо, Массимо – Климович (Чурлинов, 64), Ферстер (Дидави, 70) – Калайджич (Сиссе, 80)

"Вольфсбург": Кастельс – Руссийон, Брукс, Понграчич, Баку – Арнольд, Шлагер (Гилавоги, 66) – Герхардт, Филипп (Мехмеди, 66), Брекало (Гинчек, 76) – Вегорст (Бялек, 88)

Предупреждения: Ахамада (63), Кастро (77), Сиссе (86)

Нереализованный пенальти: Ферстер (26)

Хоффенхайм, "Презеро Арена"

"Хоффенхайм" 3:2 "Боруссия" М

Голы: Крамарич (48, 65), Бебу (60) – Плеа (25), Лазаро (45)

"Хоффенхайм": Бауманн – Сессеньон, Ричардс, Пош, Кадержабек – Крамарич (Богарде, 90+1), Самассеку, Гриллич – Баумгартнер (Нортвейт, 84), Бебу, Сков (Адамян, 63)

"Боруссия" М: Зиппель – Бенсебайни (Закария, 68), Эльведи, Гинтер, Лайнер (Траоре, 86) – Нойхаус, Крамер (Херрман, 75) – Тюрам (Вольф, 68), Лазаро, Хофманн – Плеа (Эмболо, 68)

Предупреждение: Гриллич (10), Пош (53), Кадержабек (90)

Бремен, "Везерштадион"

"Вердер" Бремен 0:1 "Майнц"

Гол: Салаи (16)

"Вердер": Павленка – Фридль (Шмид, 79), Мойсандер, Велькович – Гебре Селассие, Эггештайн, Мевальд (Динкчи, 85), Сарджент, Аугустинссон – Фюллькруг (Зельке, 79), Рашица

"Майнц": Центнер – Ньякате, Белль, Сен Жюст – Мвене, Боэтиюс (Штегер, 87), Кор (Латца, 74), Баррейру, Брозински – Салаи (Глатцель, 74), Онисиво (Буркардт, 87)

Предупреждения: Сарджент (63) – Центнер (83)

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