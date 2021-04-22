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Камбек, вдохновлённый Крамаричем. Хоффенхайм – Боруссия М 3:2. Обзор матча
"Сине-белые" отыгрались с 0:2
Фото: Imago images/автор – Oliver Zimmermann
"Хоффенхайм" совершил фееричный камбек в матче с "Боруссией" Менхенгладбах. Уйдя на перерыв с голевым дефицитом в два мяча, команда Себастьяна Хёнесса собралась во втором тайме и не только вернулась в игру, но и умудрилась вырвать 3 очка. Главным вдохновителем победы стал форвард "бело-синих" Андрей Крамарич, оформивший дубль.
Хоффенхайм, "Презеро Арена"
"Хоффенхайм" 3:2 "Боруссия" М
Голы: Крамарич (48, 65), Бебу (60) – Плеа (25), Лазаро (45)
"Хоффенхайм": Бауманн – Сессеньон, Ричардс, Пош, Кадержабек – Крамарич (Богарде, 90+1), Самассеку, Гриллич – Баумгартнер (Нортвейт, 84), Бебу, Сков (Адамян, 63)
"Боруссия" М: Зиппель – Бенсебайни (Закария, 68), Эльведи, Гинтер, Лайнер (Траоре, 86) – Нойхаус, Крамер (Херрман, 75) – Тюрам (Вольф, 68), Лазаро, Хофманн – Плеа (Эмболо, 68)
Предупреждение: Гриллич (10), Пош (53), Кадержабек (90)
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