"Хоффенхайм" совершил фееричный камбек в матче с "Боруссией" Менхенгладбах. Уйдя на перерыв с голевым дефицитом в два мяча, команда Себастьяна Хёнесса собралась во втором тайме и не только вернулась в игру, но и умудрилась вырвать 3 очка. Главным вдохновителем победы стал форвард "бело-синих" Андрей Крамарич, оформивший дубль.

Хоффенхайм, "Презеро Арена"

"Хоффенхайм" 3:2 "Боруссия" М

Голы: Крамарич (48, 65), Бебу (60) – Плеа (25), Лазаро (45)

"Хоффенхайм": Бауманн – Сессеньон, Ричардс, Пош, Кадержабек – Крамарич (Богарде, 90+1), Самассеку, Гриллич – Баумгартнер (Нортвейт, 84), Бебу, Сков (Адамян, 63)

"Боруссия" М: Зиппель – Бенсебайни (Закария, 68), Эльведи, Гинтер, Лайнер (Траоре, 86) – Нойхаус, Крамер (Херрман, 75) – Тюрам (Вольф, 68), Лазаро, Хофманн – Плеа (Эмболо, 68)

Предупреждение: Гриллич (10), Пош (53), Кадержабек (90)