  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Камбек, вдохновлённый Крамаричем. Хоффенхайм – Боруссия М 3:2. Обзор матча
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Камбек, вдохновлённый Крамаричем. Хоффенхайм – Боруссия М 3:2. Обзор матча

Германия
(1 голосов)

"Сине-белые" отыгрались с 0:2

Камбек, вдохновлённый Крамаричем. Хоффенхайм – Боруссия М 3:2. Обзор матча

Фото: Imago images/автор – Oliver Zimmermann

Новина українською

"Хоффенхайм" совершил фееричный камбек в матче с "Боруссией" Менхенгладбах. Уйдя на перерыв с голевым дефицитом в два мяча, команда Себастьяна Хёнесса собралась во втором тайме и не только вернулась в игру, но и умудрилась вырвать 3 очка. Главным вдохновителем победы стал форвард "бело-синих" Андрей Крамарич, оформивший дубль.

Хоффенхайм, "Презеро Арена"

"Хоффенхайм" 3:2 "Боруссия" М

Голы: Крамарич (48, 65), Бебу (60) – Плеа (25), Лазаро (45)

"Хоффенхайм": Бауманн – Сессеньон, Ричардс, Пош, Кадержабек – Крамарич (Богарде, 90+1), Самассеку, Гриллич – Баумгартнер (Нортвейт, 84), Бебу, Сков (Адамян, 63)

"Боруссия" М: Зиппель – Бенсебайни (Закария, 68), Эльведи, Гинтер, Лайнер (Траоре, 86) – Нойхаус, Крамер (Херрман, 75) – Тюрам (Вольф, 68), Лазаро, Хофманн – Плеа (Эмболо, 68)

Предупреждение: Гриллич (10), Пош (53), Кадержабек (90)

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...