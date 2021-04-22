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Левандовский рассказал, когда завершит карьеру

Германия
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Это произойдет не скоро

Левандовский рассказал, когда завершит карьеру

Фото: Bayern

Новина українською

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский рассказал, когда планирует завершить карьеру.

"В данный момент я играю за "Баварию", лучшую команду в мире. Мне очень хорошо здесь, я получаю удовольствие от общения с партнерами. Я хочу играть в футбол на высшем уровне как можно дольше. Пока не думал, что может произойти в ближайшие 3-4 года, хочу играть еще как минимум 5 лет. Может, буду играть и дольше, если смогу", — приводит GQ слова Левандовски.

В текущем сезоне на счету 32-летнего форварда 42 гола и 8 результативных передач в 36 матчах за команду в сезоне-2020/21.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен)
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