Левандовский рассказал, когда завершит карьеру

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский рассказал, когда планирует завершить карьеру.

"В данный момент я играю за "Баварию", лучшую команду в мире. Мне очень хорошо здесь, я получаю удовольствие от общения с партнерами. Я хочу играть в футбол на высшем уровне как можно дольше. Пока не думал, что может произойти в ближайшие 3-4 года, хочу играть еще как минимум 5 лет. Может, буду играть и дольше, если смогу", — приводит GQ слова Левандовски.

В текущем сезоне на счету 32-летнего форварда 42 гола и 8 результативных передач в 36 матчах за команду в сезоне-2020/21.