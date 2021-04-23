Бундеслига. Аугсбург – Кёльн 2:3. Вторая победа козлов кряду

Бундеслига, 31-й тур

Аугсбург, "ВВК Арена"

"Аугсбург" – "Кёльн" 2:3

Голы: Гумний (54), Варгас (62) – Дуда (8, 33), Кайнц (23)

"Аугсбург": Гикевич – Яго, Гауэлеу, Оксфорд, Фрамбегер (Гумний, 42) – Варгас, Груэсо, Штробль (Мораве, 42), Калиджури (Рихтер, 87) – Хан, Финнбогасон (Йенсен, 46)

"Кёльн": Т. Хорн – Я. Хорн (Каттербах, 65), Чичос, Борно, Шмитц – Скири – Кайнц (Дрекслер, 69), Дуда, Хектор, Вольф – Андерссон (Реджебай, 79)

Предупреждения: Гумний (45), Груэсо (52) – Вольф (45), Реджебай (80), Дуда (90)

"Кёльн" продолжает героически сражаться за выживание, добыв вторую победу кряду. Вслед за выгрызенными тремя очками у "Лейпцига" (2:1) "козлы" выиграли ещё и у "Аугсбурга". Теперь команда Фридхельма Фринкеля находится всего в одном пункте от спасительной 15-й строчки, сулящей надежность и безопасность.

"Кёльн" просто фееричным образом начал игру, устроив разнос хозяев в первом тайме. Импульс игре придал невероятный гол Ондрея Дуды на 8-й минуте матча. Словак умудрился слёту пробить в дальнюю девятку ворот Гикевича, получив мяч из-за пределов штрафной. Достойный претендент на звание гола сезона. На этом ни "козлы", ни сам Дуда не остановились. Спустя четверть часа Флориан Кайнц здорово отрылся в штрафной и в одно касание перенаправил мяч в ворота после зрячего паса Шмитца. Ещё 10 минут – вновь атака по правому краю, вновь завершение в одно касание, и вновь Дуда. Клинический финишинг словака и 0:3 к перерыву.

Не поверив своему счастью, "Кёльн" стал постоянно прижиматься к своим воротам, даже при не столь значительном давлении хозяев. В итоге на старте второй половины "Аугсбургу" удалось отыграть два гола. Сначала Гумний отличился после провала "козлов" при угловом у своих ворот, а уже очень скоро Варгас трансформировал в голу классную фланговую комбинацию "фуггеров". В последние полчаса на поле были откровенные качели, но всё же "Кёльн" сумел выстоять, несмотря на неустанное фланговое давление хозяев. В итоге 2:3 – "Кёльн" запаниковал во второй половине, но в целом заслужил подобного результата.