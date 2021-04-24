Bild: Флик может после сезона возглавить Ювентус

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик после завершения текущего сезона может возглавить туринский "Ювентус". Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Специалист заявил, что покинет "пивоваров" летом. Клуб продолжает убеждать наставника остаться на должности.

Боссы "Ювентуса" уже не питают надежды на Андреа Пирло и его будущее на тренерском мостике пока под большим вопросом. Даже потенциальные победа в финале Кубка Италии и место в зоне Лиги чемпионов не будут выглядеть чем-то впечатляющим.

Напомним, что Флик возглавил "Баварию" в ноябре 2019-го года и с тех пор уже успел завоевать все шесть возможных официальных клубных титулов. Контракт с клубом рассчитан до 2023-го года, однако немец не хочет продолжать работать с мюнхенцами.