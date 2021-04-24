Холанд установил рекорд Бундеслиги, забив больше всех до 21-летия

В матче 31-го тура дортмундская "Боруссия" на выезде играет против "Вольфсбурга".

Счет в поединке открыл форвард "шмелей" Эрлинг Холанд - норвежец поразил ворота соперника на 12-й минуте встречи. Этот забитый мяч стал для нападающего 37-м в рамках чемпионата Германии.

Таким образом, Холанд побил рекорд Бундеслиги, забив больше всех голов до 21-летия в истории первенства.

В текущей кампании немецкого национального первенства Холанд записал на свой счет 24 гола в 26 матчах.