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Холанд установил рекорд Бундеслиги, забив больше всех до 21-летия

Германия
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Эрлинг продолжает штамповать голы

Холанд установил рекорд Бундеслиги, забив больше всех до 21-летия

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 31-го тура дортмундская "Боруссия" на выезде играет против "Вольфсбурга".

Счет в поединке открыл форвард "шмелей" Эрлинг Холанд - норвежец поразил ворота соперника на 12-й минуте встречи. Этот забитый мяч стал для нападающего 37-м в рамках чемпионата Германии.

Таким образом, Холанд побил рекорд Бундеслиги, забив больше всех голов до 21-летия в истории первенства.

В текущей кампании немецкого национального первенства Холанд записал на свой счет 24 гола в 26 матчах.

Холанд установил рекорд Бундеслиги, забив больше всех до 21-летия - изображение 1
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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Джейдон Санчо Эрлинг Холанд
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