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Холанд установил рекорд Бундеслиги, забив больше всех до 21-летия
Эрлинг продолжает штамповать голы
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 31-го тура дортмундская "Боруссия" на выезде играет против "Вольфсбурга".
Счет в поединке открыл форвард "шмелей" Эрлинг Холанд - норвежец поразил ворота соперника на 12-й минуте встречи. Этот забитый мяч стал для нападающего 37-м в рамках чемпионата Германии.
Таким образом, Холанд побил рекорд Бундеслиги, забив больше всех голов до 21-летия в истории первенства.
В текущей кампании немецкого национального первенства Холанд записал на свой счет 24 гола в 26 матчах.
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