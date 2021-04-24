Бундеслига. Майнц отложил чемпионство Баварии, Холанд возвращает БД в гонку за ЛЧ

"Бавария" не воспользовалась возможностью оформить очередной титул уже сегодня. Празднования мюнхенцев отложил "Майнц", нанеся рекордмейстеру сенсационное поражение. Если завтра "Лейпциг" не потеряет очки, то вопрос о чемпионстве придётся решать уже в следующем туре.

"Майнц" абсолютно впечатляющим образом начал матч, хотя не обошлось и без трагикомедии. Началось действо с дальнего удара форварда хозяев Джонатана Буркардта, открывшего счёт в поединке на третьей минуте. Нойер пытался изобразить нечто волейбольное, но в итоге кулаком переправил мяч в собственные ворота. Ещё более уморительным образом "Майнц" мог удваивать своё преимущество, но оба раза "Баварию" спасала штанга. Сначала после удара Латцы головой с метров 16 (!) Нойер успел отреагировать на рикошет от Алабы и отразил мяч в каркас ворот. После этого стойка уберегла уже после рикошета от Дэвиса в одной из следующий атак. "Карнавальники" продолжали давить и таки забили ещё раз до перерыва. Квайсон сначала заработал опасный штрафной, а после конвертировал его в гол после подачи Мвене.

На вторую половину Флик бросил в бой Чупо-Мотинга и Мусиалу, но "Бавария" от этого не стала выглядеть менее невзрачно и утомлённо. К тому же "Майнц" перестал встречать соперника высоко, припарковавшись у своих владений. Забавно, но за весь тайм Чупо-Мотинг насобирал больше моментов, чем восстановившийся Левандовски, вышедший со старта. Поляку откровенно не хватало игровых кондиций, но свой гол он таки нашёл. Перед самым финальным свистком Хак решил сбросить мяч вратарю головой, но хищный Роберт перехватил мяч и отправил в сетку. Таким образом поляк забил 36-й гол в сезоне, приблизившись к рекорду Герда Мюллера на дистанцию 4 точных ударов, а также не позволил прерваться голевой серии "Баварии", которая при Флике не забивала лишь в одном поединке.

Бундеслига, 31-й тур

Майнц, "Опель Арена"

"Майнц" – "Бавария" 2:1

Голы: Буркардт (13), Квайсон (37) – Левандовски (90+4)

"Майнц": Центнер – Ниакате, Хак, Сен-Жюст – Мвене, Латца, Баррейро (Кор, 90), да Коста (Брозински, 89) – Куайсон (Боэтиюс, 68) – Онисиво (Глатцель, 80), Буркардт (Озтуналы, 46)

"Бавария": Нойер – Дэвис, Алаба (Гнабри, 70), Боатенг, Павар – Горецка (Куасси, 46), Киммих – Коман (Мусиала, 46), Мюллер, Сане (Чупо-Мотинг, 46) – Левандовски

Предупреждения: Сен-Жюст (59) – Боатенг (36), Горецка (41), Алаба (42), Левандовски (72)

"Вольфсбург" рискует потерять путёвку в Лигу Чемпионов, проиграв третий матч в четырёх последних турах. К тому же это поражение им нанес прямой конкурент в лице "Боруссии", которая подобралась на дистанцию в два пункта до "волков".

Команде Терзича очень нужны были 3 очка, поэтому он выпустил очень дерзкую 11-тку, отправив Беллингема в опорную зону, а также вернув в старт Санчо. Уже с первых минут "Вольфсбург" стал душить дортмундцев и казалось, что гостям сегодня несдобровать. Но вингер "волков" Баку сделал феноменальный подарок для Холанда, выведя норвежца сам на сам с Кастельсом. Эрлинг такие ошибки не прощает – 0:1.

После забитого гола "Боруссия" откровенно закрылась, позволяя "Вольфсбургу" демонстрировать свою убогость в позиционных атаках. Кроме дальних обстрелов "волки" не могли ничего придумать, зато "придумал" Беллингем, заработавший удаление по истечению часа игрового времени. "Волки" принялись всеми силами штурмовать Дортмунд, пользуясь большинством, но забыли про Холадна. Эрлинг вылетел в контратаку со своей половины и на 68-й минуте установил окончательный счёт в матче.

Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфсбург" – "Боруссия" Дортмунд 0:2

Голы: Холанд (12, 68)

"Вольфсбург": Кастельс – Отавио, Брукс, Лакруа, Мбабу (Бялек, 65)– Арнольд, Шлагер – Герхардт (Мехмеди, 81), Филипп (Брекало, 65), Баку – Вегорст

"Боруссия": Хитц – Геррейру, Джан, Аканджи, Пищек – Дауд, Беллингем – Санчо (Дилейни, 60), Ройс (Менье, 81), Рейна (Азар, 69) – Холанд

Предупреждения: Отавио (72) – Беллингем (13), Менье (88)

Удаление: Беллингем (59, вторая жёлтая)

"Вердер" продолжает пугать своих поклонников, проиграв седьмую игру Бундеслиги кряду. На этот раз их обидчиком стал "Унион", продолжающий борьбу за еврокубки.

Главным героем встречи выступил форвард Жоэл Похьянпало, оформивший хет-трик во втором тайме. Кроме гола Гебре Селассие под занавес матча "музыкантам" ответить было нечего. Если "Вердер" продолжит в том же духе, то у них есть все шансы для того, чтобы покинуть Бундеслигу. До смертельной зоны вылета рукой подать – один пункт.

Берлин, "Ан дер Альтен Фёрстерей"

"Унион" – "Вердер" 3:1

Голы: Похьянпало (50, 53, 67) – Селассие (82)

"Унион": Люте – Шлоттербек, Кнохе, Фридрих – Ленц, Андрих, Гентнер (Грисбек, 78), Рюэрсон (Триммель, 90+1) – Крузе (Муса, 46), Ингвартсен (Премель, 72) – Похьянпало (Тойхерт, 72)

"Вердер": Павленка – Фридль (Динкчи, 64), Мойсандер, Гросс – Аугустинссон, Сарджент (Осако, 88), Мовальд (Баргфреде, 64), Эггештайн, Селассие – Рашица, Фюллькруг (Зельке, 65)

Не обремененные ни тяжбами борьбы за выживание, ни амбициями для гонки за еврокубки, "Фрайбург" и "Хоффенхайм" мирно расписали ничью, обменявшись голами в конце каждого из таймов. За "Хоффе" снова отметился Андрей Крамарич, на неделе расправившийся с Гладбахом благодаря дублю. "Фрайбург" ответил на это мячом Грифо с пенальти.

Фрайбург, "Шварцвальд-Штадион"

"Фрайбург" – "Хоффенхайм" 1:1

Голы: Грифо (81, пен) – Крамарич (40)

"Фрайбург": Мюллер – Хайнц, Шлоттербек (Гульде, 68), Линхарт – Гюнтер, Хофлер, Кейтель (Темпельман, 68), Шмид – Холер (Петерсен, 77), Демирович (Чон, 90+1), Саллаи (Грифо, 68)

"Хоффенхайм": Бауманн – Сессеньон, Ричардс (Фогт, 77), Пош (Нортвейт, 46), Кадержабек – Гриллич, Самасеку – Адамян (Баумгартнер, 61), Крамарич, Сков (Раттер, 61) – Бебу

Предупреждение: Шлоттербек (50) – Бебу (48), Самассеку (59)